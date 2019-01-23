Son Dakika Haberleri: Türkiye Siyasi Bir Çözüm İçin de Çalışıyor"

Türkiye Siyasi Bir Çözüm İçin de Çalışıyor"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Suriye'de yalnızca terörün her türüyle savaşmıyor.

Türkiye Siyasi Bir Çözüm İçin de Çalışıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Suriye'de yalnızca terörün her türüyle savaşmıyor. Aynı zamanda yanı başımızdaki yıkıcı krize yönelik siyasi bir çözüm için de çalışıyoruz" dedi. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Suriye'deki son gelişmeleri de kapsayan bölgesel konular ve Türk-Rus ilişkilerini görüşmek üzere bugün Moskova'da olacak. Türkiye, Suriye'de yalnızca terörün her türüyle savaşmıyor. Aynı zamanda yanı başımızdaki yıkıcı krize yönelik siyasi bir çözüm için de çalışıyoruz. Türkiye'nin en önemli öncelikleri Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarıdır. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolusporlu Taraftarlar, Galatasaray Maçında "Yönetim İstifa" Tezahüratında Bulundu CHP'nin Müftü Nikahı Başvurusuna Anayasa Mahkemesi'nden Ret Cevabı Geldi

Kömür Üretimindeki Rekor Artışla 3 Milyar Lira Ülkede Kaldı Türkiye ve KKTC Arasında Ehliyet Anlaşması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 13:41:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Siyasi Bir Çözüm İçin de Çalışıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]