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Türkiye Sizlerle Birlikte Büyüyecek - Son Dakika

Türkiye Sizlerle Birlikte Büyüyecek

07.07.2021 01:08
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Bakan Karaismailoğlu, Ankara Lojistik Üssü'nde sektör temsilcileri ve nakliyeciler ile bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara Lojistik Üssü'nde sektör temsilcileri ve nakliyeciler ile bir araya geldi. Ardından uzun yol şoför esnafı ile sohbet etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Lojistik Üssü'nde sektör temsilcileri ve nakliyecilerle bir araya geldi, ardından uzun yol şoför esnafı ile sohbet etti. Talepleri dinleyen Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye büyüyecekse sizlerle birlikte büyüyecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret ederek, karayolu taşımacılığı sektörünün temsilcileri ve nakliyecilerle ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Bakan Karaismailoğlu'na Ankara Lojistik Üssü'ndeki çalışmalarla ilgili video sunum yapıldı.

-"Karayolları lojistik açıdan en önemli alanlardan biri. "

Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, sonrasında sektör temsilcileriyle istişarelerde bulundu. Nakliyecilerle sohbet eden Karaismailoğlu, gerçekleştirdiği konuşmasında; Türkiye'nin, dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olma hedefi için lojistik sektörünün çok önemli bir alan olduğunu belirterek, "Karayolları lojistik açıdan en önemli alanlardan biri. Burada hem sizleri ziyaret etmek hem de sektörle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için bugün buradayız. Bugün buraya sizleri dinlemeye geldik" dedi.

-"Birlikteliğimiz ve işbirliğimiz sürekli devam edecek. "

Bakanlık olarak, sektörün önündeki bütün sıkıntıları, dertleri kendi dertleri ve sıkıntıları olarak düşünerek çalıştıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Sorunların çözümü doğrultusunda da en kısa zamanda sonuç almak için gayretle çalışacağız. Buna emin olabilirsiniz. İnşallah bu birlikteliğimiz ve işbirliğimiz sürekli devam edecek. Sonuçta Türkiye büyüyecekse sizlerle birlikte büyüyecek" şeklinde konuştu.

-"Belge geçerliliklerinin süresini esneterek yetki belgelerinin geçerliliklerinin devam etmesini sağladık. "

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri düzenlemeler ile taşımacıları desteklediklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti;

"Bu kapsamda belge geçerliliklerinin süresini esneterek yetki belgelerinin geçerliliklerinin devam etmesini sağladık. Asgari kapasite şartını kaybedenler için süreleri, sigorta ve muayeneden dolayı taşıt düşümlerini durdurduk. Pandemi döneminde bulaş riskinin azaltılması için, taşımacılarımızın faks veya e-posta yoluyla gelen taleplerini, belge asıllarını istemeden karşıladık. Yine, pandemi dönemindeki toplanma yasağı nedeniyle, KTY veya TİO Yönetmelikleri çerçevesinde, ilk defa yetki belgesi alacak veya yenileyecek Kooperatiflerden mevzuatta öngörülen sermaye şartının geçici olarak aranmaması imkanı sağladık. U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluluğunu, K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler için 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzattık. Sadece kamyonetlerle ev eşyası taşımacılığı yapacaklar için %75 indirim sağladık. E-devlet üzerinden yapılacak işlemlerde, %5'e kadar indirim imkanı sunduk. "

-"Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde düzenleme yaptık. "

Kargo ve posta sektöründe yaşanan hızlı gelişme ve büyümeyi göz önünde bulundurarak, sektörle ilgili sorumluluklarda mükerrerliğin önüne geçilmesini; mevzuatın uygulanmasında yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesini ve kargo sektörüyle ilgili işletmecilik yükümlülüklerinin BTK tarafından düzenlenmesini teminen, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde düzenleme yaptıklarını da vurgulayan Bakan Karaismailoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Eşya taşımacılığı faaliyetleriyle ilgili Bakanlığımıza gelen talepler doğrultusunda, ton x kilometre (taban fiyat) uygulamasına ilişkin çalışmaları başlattık. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı'nda yaşanan sorunları çözmek amacıyla; Türkmenistan güzergahının kapanması sonucunda Orta Asya ülkelerine taşımalarda Rusya- Kazakistan ana güzergah haline gelmiş olup, 2021 yılında Rusya'dan toplam 14. 500, Kazakistan'dan ise 14. 000 transit geçiş belgesi temin edilmiştir. Rusya'dan 3. 500 adet ikili ilave belge alınarak, taşımalarımıza büyük kolaylık sağlanmıştır. Macaristan transit belge sorununun çözümü için önemli bir adım atılmış; 74. 000 adet transit (mevcut kota ile birlikte 110. 000 adet) ve 2. 000 adet ilave ikili (mevcut kota ile birlikte 5. 000 adet) geçiş belgesi alınmıştır. Azerbaycan geçiş belgesi kotası %31 artış ile 45 bine yükseltilmiştir. Özbekistan geçiş belgesi kotası 38. 000'e, ücretsiz belge sayısı ise % 60 artış ile 16. 000'e yükseltilmiştir. Özbekistan geçiş belgeleri taşımacılarımıza sefer başına 400 USD, toplamda ise 2. 4 milyon dolar kolaylık sağlayacaktır. Geçiş Belgesi Dağıtım esaslarında değişiklik yapılmış, geçiş belgesi sorunu yaşanmayan ülkelere ait belgeler için, taşımacılara ayrıca Bakanlığımıza başvuruya gerek kalmaksızın doğrudan dağıtım bürosundan geçiş belgesi alma (bir defaya mahsus ikinci satış) imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, iadesi zorunlu geçiş belgelerini 3 kez iade edemeyen firmalara e-Devlet üzerinden iade işlemini yapmaları kaydıyla 10 günlük belge yasağı uygulaması sona erdirilmiştir. "

-"Ülkemizden hızlı ve düşük maliyetli transit geçiş imkanı için altyapının yaratılması için çalışmalar devam etmektedir. "

Türkiye'den yaklaşık 70'e yakın ülkeye yılda 1. 3 milyon uluslararası taşıma gerçekleştirildiğini de dile getiren Karaismailoğlu, "Bu ülkelerden 24'ü ile ikili/transit taşımalar serbesttir. Diğer ülkeler ile, her yıl 1 milyondan fazla geçiş belgesi teati edilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda, 2021 yılının ilk 6 ayı ile 2020 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında, karayolu taşımalarımızda genel olarak % 25, özellikle bazı AB ülkelerine yönelik taşımalarımızda ise % 40'a varan artış olduğu görülmektedir. Tüm karayolu sınır kapılarımızdaki bekleme sürelerinin 6 saati geçmeyecek şekilde sınırlandırılması, taşımacıların kalan belge durumunu daha kolay takip edebilmesi, geçiş belgelerinin tükenmesi durumunda alternatif güzergahlara yönelerek TIR parklarında beklemelerin de önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Bakanlığımızca; Transit taşımacılıkta kolaylaştırma sağlanması ve ülkemizden hızlı ve düşük maliyetli transit geçiş imkanı için altyapının yaratılması için çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ardından sektörün en önemli paydaşları olan şoför esnafı ile bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, şoförlerin çalışma saatleri, geçiş noktalarındaki kantarlarda, SRC Belgesi, Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TIO) Belgesi ile ilgili talepleri konusunda gerekli bütün çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Ankara, Rusya, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Türkiye Sizlerle Birlikte Büyüyecek - Son Dakika


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