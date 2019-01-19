Son Dakika Haberleri: Türkiye - Slovakya: 0-0

Türkiye - Slovakya: 0-0

40 dakika önce

STAT: Arslan Zeki Demirci Sport ComplexHAKEMLER: Neslihan Muratdağı, Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz, Cansu TiryakiTÜRKİYE: Selda Akgöz, Didem Karagenç (Dk.90 Berna Yeniçeri), İpek Kaya, Ebru Topçu, Medine Erkan, Fatma Kara (Dk.59 Ece Türkoğlu), Ecem Cumert (Dk.77 Gizem Gönültaş), Arzu Karabulut (Dk.

Türkiye - Slovakya: 0-0, System.String[]


STAT: Arslan Zeki Demirci Sport Complex

HAKEMLER: Neslihan Muratdağı, Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz, Cansu Tiryaki

TÜRKİYE: Selda Akgöz, Didem Karagenç (Dk.90 Berna Yeniçeri), İpek Kaya, Ebru Topçu, Medine Erkan, Fatma Kara (Dk.59 Ece Türkoğlu), Ecem Cumert (Dk.77 Gizem Gönültaş), Arzu Karabulut (Dk.90 Busem Şeker), Selin Dişli (Dk.46 Sevgi Çınar), Kader Hançar, Melike Pekel

SLOVAKYA: Maria Korenciova, Monika Havranova (Dk.66 Lucia Ondrusova), Valentína Susolova (Dk.81 Michaela Motovska), Patrícia Fischerova, Patrícia Hmírova, Petra Zdechovanova (Dk.75 Terezia Kovalova), Jana Maslova (Dk.66 Klaudia Fabova) Diana Bartovciova, Maria Mikolajova (Dk.75 Veronika Jancova), Andrea Horvathova, Veronika Slukova (Dk.81 Martina Svecova)

SARI KART: Dk.72 Arzu Karabulut (Türkiye)

Kadın A Milli Takım, Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan hazırlık maçında Slovakya ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, Slovakya Kadın A Milli Takımı ile 22 Ocak Salı günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:53 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'de İlk Yüz Nakli Yapılan Hastayı Gören, Şaşıp Kalıyor Çankırı'da Bulunan 5 Bin Yıllık Mağara, Türkiye'nin 400 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak Rezerve Sahip

Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor Ankaragücü Maçında Sarı Kart Gören Belhanda, Göztepe Maçında Cezalı Duruma Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 19:33:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye - Slovakya: 0-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]