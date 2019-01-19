Türkiye - Slovakya: 0-0
40 dakika önce
STAT: Arslan Zeki Demirci Sport ComplexHAKEMLER: Neslihan Muratdağı, Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz, Cansu TiryakiTÜRKİYE: Selda Akgöz, Didem Karagenç (Dk.90 Berna Yeniçeri), İpek Kaya, Ebru Topçu, Medine Erkan, Fatma Kara (Dk.59 Ece Türkoğlu), Ecem Cumert (Dk.77 Gizem Gönültaş), Arzu Karabulut (Dk.
STAT: Arslan Zeki Demirci
Sport Complex
HAKEMLER: Neslihan Muratdağı
, Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz
, Cansu Tiryaki
TÜRKİYE: Selda Akgöz, Didem Karagenç
(Dk.90 Berna Yeniçeri
), İpek Kaya, Ebru Topçu
, Medine Erkan
, Fatma Kara
(Dk.59 Ece Türkoğlu
), Ecem Cumert (Dk.77 Gizem Gönültaş
), Arzu Karabulut (Dk.90 Busem Şeker), Selin Dişli (Dk.46 Sevgi Çınar
), Kader Hançar, Melike Pekel
SLOVAKYA: Maria Korenciova, Monika Havranova (Dk.66 Lucia Ondrusova), Valentína Susolova (Dk.81 Michaela Motovska), Patrícia Fischerova, Patrícia Hmírova, Petra Zdechovanova (Dk.75 Terezia Kovalova), Jana Maslova (Dk.66 Klaudia Fabova) Diana Bartovciova, Maria Mikolajova (Dk.75 Veronika Jancova), Andrea Horvathova, Veronika Slukova (Dk.81 Martina Svecova)
SARI KART: Dk.72 Arzu Karabulut (Türkiye
)
Kadın A Milli Takım, Antalya
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan hazırlık maçında Slovakya
ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, Slovakya Kadın A Milli Takımı ile 22 Ocak Salı günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:53 Kaynak: DHA
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