Son Dakika Haberleri: Türkiye - Slovenya: 77 - 58

Türkiye - Slovenya: 77 - 58

28 dakika önce

SALON: Ankara SporHAKEMLER: Srdan Dozai, Gentian Cici, Zdenko TomasovicTÜRKİYE: Metecan Birsen 3, Buğrahan Tuncer 22, Metin Türen 2, Doğuş Balbay 2, Semih Erden 10, Tolga Geçim 6, Sinan Güler 12, Sertaç Şanlı 8, Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan 5, Göksenin Köksal 2, Oğuz SavaşSLOVENYA: Zoran Dragic...

Türkiye - Slovenya: 77 - 58, System.String[]


SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Srdan Dozai, Gentian Cici, Zdenko Tomasovic

TÜRKİYE: Metecan Birsen 3, Buğrahan Tuncer 22, Metin Türen 2, Doğuş Balbay 2, Semih Erden 10, Tolga Geçim 6, Sinan Güler 12, Sertaç Şanlı 8, Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan 5, Göksenin Köksal 2, Oğuz Savaş

SLOVENYA: Zoran Dragic 10, Edo Muric 7, Matic Rebec 5, Jurij Macura 10, Gregor Hrovat 12, Miha Skedelj 3, Blaz Mesicek 3, Luka Rupnik 5, Leon Santelj, Jan Span 3, Ziga Dimec

1'İNCİ PERİYOT: 11 - 17

DEVRE: 34 - 26 

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 42 

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur I Grubu Türkiye, Ankara Spor Salonu'ndaki mücadelede Slovenya'yı 77-58'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Buğrahan Tuncer oldu. Millilerimizin Ankara Spor Salonu'nda oynadığı Slovenya mücadelesini T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan ve TBF yetkilileri de takip etti.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:22 Kaynak: DHA

Slovenya, Türkiye, Ankara, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın Sürücünün, Çarptığı Aracın Şoförünü "Dayım Milletvekili" Deyip Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz

12 Dev Adam, Slovenya'yı Farklı Geçti: 77-58 Jürgen Klopp, Solskjaer'in Önümüzdeki Sezon da Manchester United'ın Başında Olacağını İddia Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 21:50:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye - Slovenya: 77 - 58
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]