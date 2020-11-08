Türkiye-Slovenya Hentbol maçı ertelendi - Son Dakika

Türkiye-Slovenya Hentbol maçı ertelendi

08.11.2020 00:57
Türkiye-Slovenya Hentbol maçı ertelendi, System.String[]

Slovenya Hentbol takımında Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısının artmasının ardından Türkiye-Slovenya hentbol maçı iptal edildi.

Slovenya Hentbol takımında Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısının artmasının ardından Türkiye-Slovenya hentbol maçı iptal edildi. Konuyla ilgili konuşan A Milli Erkek Hentbol Takımı Antrenörü İlker Şentürk, "Slovenya'da bir hentbol ülkesi oyuncularının yerine başka oyuncular alıp gelebilirlerdi. Bizim için bir avantajdı" dedi.

Türkiye ile Slovenya arasında yarın Eskişehir'de oynanacak hentbol karşılaşması iptal edildi. Slovenya takımında Covid-19'a rastlanmasından dolayı müsabaka ileri bir tarihe ertelendi. Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından karşılaşma ertelenirken, Slovenya takımının izole edildiği öğrenildi.

"Slovenya'da bir hentbol ülkesi oyuncularının yerine başka oyuncular alıp gelebilirlerdi"

Maçın iptaliyle ilgili açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Hentbol Takımı Antrenörü İlker Şentürk, "Slovenya takımında son anda 2 oyuncunun daha Covid testinin pozitif çıktığını öğrendik. Buraya gelselerdi 5 eksikleri vardı. Biz de kendimizi ona göre hazırlamıştık ve 5 eksikleri olduğunu biliyorduk. Geçmiş olsun diyorum ama biz Uluslararası Hentbol Federasyonu'na 40 kişilik liste veriyoruz. Covidli oyuncularımız vardı çıkararak kampa geldik. Testlerimizi yaptırdık. Slovenya'da bir hentbol ülkesi Avrupa üçüncülüğü olan bir ülke belki oyuncuların yerine başka oyuncular alıp gelebilirlerdi. Bence 4-5 eksik ve artı 2 eksikle biraz bizden çekindiklerini gösteriyor. Bizden daha iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Geçmiş olsun diyorum dünya zor bir dönemden geçiyor herkese sağlıklı kalmasını demek geliyor içimden sadece ama buradan da sadece şunu söylemek istiyorum; bizim federasyonumuzu da harekete geçirmek lazım. Avrupa Hentbol Federasyonu dünyadaki bu salgın durumunu göz önüne alarak bence bütün takımları Avrupa şampiyonluğuna almalı bu saatten sonra. Çünkü milli takımda oynayan oyuncular kulüpleri ile çok sıkıntı yaşıyorlar. Bu konu ile ilgili kulüpleri de göndermek istemiyorlar. Bu anlamda Avrupa Hentbol Federasyonu bence şapkasını önüne koyup düşünüp bir sefere mahsus olmak üzere oyuncuları Avrupa Şampiyonasına davet etmeli diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Bizim için bir avantajdı"

Slovenya milli takımıyla eksik olarak karşılaşmalarının avantaj olduğunu aktaran Şentürk, "Maçın tarihi ile ilgili bir haber gelmedi. Daha önceden pivotları, sol kanatları ve diğer pivotları ve sol ön kurucuları eksikti. Bunlar çok iyi oyuncular. Bizim için de çok büyük avantajdı ve bugün şimdi sağ kanatları ve diğer bir oyuncunun da ismini bilmediğim az önce Slovenya ekibiyle görüştüm. Onunda eksik olduğunu öğrendik. Ama biz dediğim gibi EHF'ye geniş bir liste veriyoruz. Bu listenin içinde oyuncuların tamamlayıp verebilirdi onlar da. Onlar da zannediyorum karantinaya aldırdılar takımı bu şartlar karşısında. Geçmiş olsun yani diyebilecek bir şey yok. Bizim için bir avantajdı. Belki tam takım geldikleri zaman bizim için dezavantajdı ama şu an bir avantajlı ortam bize dönüktü. Çünkü Hollanda'dan alabileceğimiz puanı son anda kaptırıp geldik. Buraya asılacaktık bunu onlar da biliyordu. Biz de biliyorduk. En azından buradan puan ya da puanlar almak istiyorduk" dedi. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Slovenya, Türkiye, Hentbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye-Slovenya Hentbol maçı ertelendi - Son Dakika Spor


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