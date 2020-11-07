Türkiye-Slovenya hentbol maçına korona engeli

Eskişehir'de gerçekleştirilecek olan Türkiye- Slovenya hentbol maçı, Slovenya takımında 4 oyuncuda korona virüs tespit edilmesi üzerine ertelendi.

2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5. Grup 2. maçında Slovenya ile karşılaşacak olan A Milli Hentbol Takımı'nın maçı korona virüsten dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Avrupa Hentbol Federasyonu'na (EHF) Slovenya takımında 4 oyuncunun Covid-19 olduğunun bilgisi verilmesi üzerine federasyon maçı erteledi. Karşılaşma için Eskişehir'e gelen milli takım ise kampta bekliyor.

Öte yandan, Slovenya takımının tamamının izole edildiği de öğrenildi. - ESKİŞEHİR