Türkiye Snooker Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

Federasyondan yapılan açıklamada, "2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Snooker Şampiyonası erkekler kategorisi müsabakaları, İstanbul

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Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli