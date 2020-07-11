Türkiye Snooker Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak
Federasyondan yapılan açıklamada, "2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Snooker Şampiyonası erkekler kategorisi müsabakaları, İstanbulKüçükyalı semtinde yapılacaktır.
Federasyondan yapılan açıklamada, "2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Snooker Şampiyonası erkekler kategorisi müsabakaları, İstanbul
Küçükyalı semtinde yapılacaktır. Turnuvaya başvuracak sporcuların federasyonun
internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecektir." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:31
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