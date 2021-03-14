Türkiye Snowboard Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonunun (TFK) 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Snowboard Şampiyonası Erzurum'da yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Erzurum ve Kayseri'de yapılan etap müsabakalarının ardından şampiyonada yarışmaya hak kazanan 130 sporcu Palandöken Kayak Merkezi'nde madalya mücadelesi verdi.

Sporcular, organizasyonun ilk gününde paralel büyük slalom, ikinci gününde ise slalom yarışında dereceye girmek için yarıştı.

Yarışların sonunda il bazında 7979 puanla Kayseri birincilik, 5297 puanla Erzurum ikincilik, 3719 puanla Bursa ise üçüncülük kupasını kazandı.

Şampiyonada, dereceye giren kayakçılara ödülleri, TKF Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Dumlu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Koçak, Teknik Kurul Başkanı Mehmet Güney ve kulüp temsilcileri tarafından verildi.