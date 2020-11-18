Türkiye Şoförler Federasyonu'ndan "kış lastiği" açıklaması - Son Dakika

Türkiye Şoförler Federasyonu'ndan "kış lastiği" açıklaması

18.11.2020 13:46
Türkiye Şoförler Federasyonu'ndan

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 1 Aralık itibarıyla Türkiye'de belirli araçlarda kış lastiği takılmasının zorunlu hale geleceğini ve bu kurula uymayan araç şoförlerine 776 TL idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 1 Aralık itibarıyla Türkiye'de belirli araçlarda kış lastiği takılmasının zorunlu hale geleceğini ve bu kurula uymayan araç şoförlerine 776 TL idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "Kış lastiği zorunluluğu" başlıklı 65/A maddesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kış lastiğini zorunlu kılan mevzuatlar olarak dikkat çekiyor. Eşya ve yolcu taşımak amacıyla Türkiye karayollarında seyreden motorlu araçlar ile yabancı plakalı araçlar kış lastiği kullanmak zorundalar. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, merak edilen soruları cevaplandırdı.

Kış lastiğinin hangi araçlarda zorunlu olduğunu açıklayan Fevzi Apaydın, "Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 mm'den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 mm'den az olamaz. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür" dedi.

KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU TAŞIMAYAN ARAÇLAR

Kış lastiği takma zorunluğu bulunmayan araçlardan da bahseden Fevzi Apaydın, "Lastik tekerlekli traktörleri, iki ve üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımaları, römork ve yarı römorkları, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımaları, kış lastiği zorunluluğu kapsamaz" diye konuştu.

KIŞ LASTİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Kış lastiğinin nasıl anlaşıldığına dair de uyarılarda bulunan Apaydın, şunları söyledi:

"Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır. Valilikler, kış lastiği uygulamasını, bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında 1'er ay arttırabilir. Kış lastiğini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yetkilendirdiği bakanlık personeli, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri denetleyebilir. Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenlere 776 TL idari para cezası uygulanır. Kış lastiği bulunmayan araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir. Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti aranır. Aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin okunamaması halinde sırt deseni kontrol edilir. Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik diş derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur."

(Erdi Demür/İHA)

Türkiye Şoförler Federasyonu'ndan kış lastiği açıklaması
Türkiye Şoförler Federasyonu'ndan kış lastiği açıklaması
Türkiye Şoförler Federasyonu'ndan kış lastiği açıklaması

Fevzi Apaydın, Para Cezası, Türkiye, Aralık, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türkiye Şoförler Federasyonu'ndan 'kış lastiği' açıklaması - Son Dakika


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