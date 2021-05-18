Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili Şeker: "Hibe ödemeleri esnafımıza can suyu olacak" - Son Dakika

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkan Vekili ve Kırklareli Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde hibe ödemesi yapılacak olmasının esnafı mutlu ettiğini söyledi.

Şeker, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaları, tüm esnafın heyecanla izlediğini belirtti.

Türkiye olarak salgın sürecinden en kısa sürede kurtulmak için herkesin canla başla mücadele ettiğini anlatan Şeker, esnafın zor gününde yanında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Şoförlerin yaklaşık 14 aydır iş yapamadıklarını ve bu nedenle ekonomik anlamda zorluk yaşadığını vurgulayan Şeker, "Öncelikle 3 bin ile 5 bin liralık hibe ödemeleri bizleri mutlu etti. Çünkü ekonomik anlamda esnafımız çok zor bir dönemden geçiyor. Hibe ödemeleri esnafımıza can suyu olacak." diye konuştu.

Şeker, 1 Haziran itibarıyla kapalı olan iş yerlerinin de kademeli olarak açılmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"415 meslek dalı var, inşallah kapalı sektör kalmaz, diye umut ediyoruz. KOSGEB tarafından hizmet sektörüne 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 30-40 bin liralık kredi talep ediyoruz. Ayrıca bu süreçten olumsuz etkilenen esnafımızın banka kredi borçlarının bir yıl ertelenmesini istiyoruz. Yine esnafın zor günleri rahatça atlatabilmesi amacıyla 3 aylık Bağ-Kur prim borçlarının da ödenmiş olarak sayılmasını talep ediyoruz. Bu taleplerimizin de karşılanması halinde, esnafımız yeniden ticari hayatına sıkı sıkı tutunabilecektir."