Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek - Son Dakika

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek

6 saat önce

Türkiye'nin pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek, System.String[]

Türkiye'nin pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları 8-15 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, halen ülkenin güney ve doğu bölgeleri Doğu Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisinde bulunuyor.

Bu sistemin yarın yurdun doğu bölgelerinde yağmur şeklinde yağışlara neden olduktan sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ülkenin pazar günü de Balkanlar üzerinden gelen, mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların pazar gecesi ve pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmura ve bölgelerin yüksek kesimlerinde kara dönüşmesi öngörülüyor.

Yağışların gelecek hafta sonuna kadar doğu bölgelerde genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Türkiye genelinde hissedilir derecede (8-15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının gelecek hafta hissedilir derecede azalması nedeniyle başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Doğu Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı

Son Dakika Haberleri
19:38 Vali Akbıyık, Hakkari'de sosyal tesislerin yapılacağı alanı inceledi
19:36 Bakan Koca: "Aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı"
19:36 ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -1
19:33 AK Parti Milletvekili Tamer: "Kayseri'de koronavirüs vakamız yok"
19:33 Dündar'dan muhalefete sert tepki Açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:43:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]