Türkiye sokağa çıkma yasağında havadan denetlendi - Son Dakika

Türkiye sokağa çıkma yasağında havadan denetlendi
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Türkiye sokağa çıkma yasağında havadan denetlendi İçişleri Bakanlığı'nın ilan ettiği sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasağı bulunan illerde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı helikopter, uçak, İHA ve dronlar devriye uçuşları yaptı.
Türkiye sokağa çıkma yasağında havadan denetlendi
ANKARA - İçişleri Bakanlığı'nın ilan ettiği sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasağı bulunan illerde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı helikopter, uçak, İHA ve dronlar devriye uçuşları yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Covid19 ile mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında, 7 bölgede özellikle sokağa çıkma yasağı kararı uygulanan büyükşehirlerde, Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı helikopter, uçak, İHA ve dronelerle devriye uçuşları yapıldığını duyurdu. Devriye uçuşlarına ilişkin görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:57 Kaynak: İHA
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