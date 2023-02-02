Kartalkaya'da kayak yapan turistlere sokak köpekleri saldırdı - Son Dakika
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Kartalkaya'da kayak yapan turistlere sokak köpekleri saldırdı

02.02.2023 15:52

Türkiye'de son dönemde yaşanan saldırıların ardından bir olay da Kartalkaya'da yaşandı. Pistte kayak yapan turistlere ondan fazla sokak köpeği saldırdı. Hayvanların saldırısıyla dikkatleri dağılan turistler önce bariyerlere sonra da pistten çıkarak park halindeki bir araca çarptı. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Son aylarla sık sık gündeme gelen başıboş sokak köpekleri sorunu, bu kez de gözde tatil lokasyonlarımızdan Kartalkaya'da ortaya çıktı.

KAYAN TURİSTLERE SALDIRDILAR

Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde kayak tatili yapmak için gelen turistlere, alanda bulunan sokak köpekleri saldırdı. Ondan fazla köpek, pistte kayan turistlerin üzerine koşunca kayak yapan şahıslar önce kontrolden çıkıp bariyere çarptı. Turistler hemen ardından ise pistten çıkarak park halinde olan bir araca çarparak durabildi. Çevredekilerin müdahalesi sonrasında köpekler alandan uzaklaşırken turistlerin olayı yaralanmadan atlattıkları öğrenildi.

Sokak köpekleri Kartalkaya'da kayak yapan turistlere saldırdı! Önce bariyere sonra araca çarptılar

"ÖNCE BARİYERE SONRA ARACA ÇARPTILAR"

Korku dolu anlara şahit olan bir vatandaş, yaşananları Bolusonhaber'e şu şekilde anlattı: "Kartalkaya'ya ailemle birlikte kaymak için gitmiştim. Bölgede çok sayıda sahipsiz olduğu anlaşılan ondan fazla köpek vardı ve sürü halinde geziyorlardı. Bir süre sonra çok sayıda köpek pist başına gelerek vatandaşların tedirgin olmasına neden oldu. Başta zarar vermeyen köpekler turistleri kaymaya başlaması ile birlikte arkalarından kovalamaya başladı. Dikkatleri dağılan turistler kayarken kontrolü kaybederek önce bariyere sonra da pist dışına çıkarak park halindeki araca çarptı. Biz de çok korktuk ve kaymaya son verdik."

Sokak köpekleri Kartalkaya'da kayak yapan turistlere saldırdı! Önce bariyere sonra araca çarptılar
YORUMLAR (5)
  • Canan Tok: Belediyeler islerini yapmadigi icin, hayvan popülasyonun tek suclusu!!!! Cin' e satilsinlar diyen cok bilmis, memleketi kurtaracak mükemmel fikriyle!!! Böylesi üstün zekalara ihtiyac varmis Cin de, seni gönderseler ya! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ULUBATLI HASAN : Herkes kendi çapında hayvan sever, yalnız küçük çocukları kovalayıp araba çarpıp ölen yavrucaklar için ne diyeceksiniz, onların ailesine ana babasına yazık değil mi ? Ülkenin her tarafı başı boş köpekler le doldu taştı.Bir şekil de buna çözüm bulunması lazım. 18 3 Yayından Kaldır
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Kartalkaya, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartalkaya'da kayak yapan turistlere sokak köpekleri saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartalkaya'da kayak yapan turistlere sokak köpekleri saldırdı - Son Dakika
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