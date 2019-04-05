Son Dakika Haberleri: Türkiye-Somali Arasında Askeri Eğitim

Türkiye-Somali Arasında Askeri Eğitim

42 dakika önce

Türkiye-Somali arasındaki Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması kapsamında, Harp Okulu ve Astsubay Okulu öğrencilerinin eğitimleri sürüyor.

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Türkiye-Somali arasındaki Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması kapsamında, Harp Okulu ve Astsubay Okulu öğrencilerinin eğitimleri sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Eylül 2017'de göreve başlayan Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından, Türkiye-Somali arasındaki Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması kapsamında, Harp Okulu ve Astsubay Okulu öğrencilerinin eğitimlerine devam edildiği belirtildi.

Ayrıca MSB'nin Twitter hesabından eğitime ilişkin görüntülerin yer aldığı video da paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:29 Kaynak: AA

Twitter, Somali, Türkiye, Güncel
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