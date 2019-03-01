Son Dakika Haberleri: Türkiye Somali'de Meydana Gelen Terör Saldırısını Kınadı

Türkiye Somali'de Meydana Gelen Terör Saldırısını Kınadı

1 saat önce

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Türkiye Somali'de Meydana Gelen Terör Saldırısını Kınadı, System.String[]
Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu'daki terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otelin yakınlarında bomba yüklü aracın infilak etmesi ve ardından terörist gruplarla polis arasında çıkan çatışma sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti. Somali polisi, terör saldırısında en az 40 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:03 Kaynak: AA

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