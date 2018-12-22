Son Dakika Haberleri: Türkiye Somali'deki Terör Eylemlerini Kınadı

Türkiye Somali'deki Terör Eylemlerini Kınadı

4 saat önce

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadı.

Türkiye Somali'deki Terör Eylemlerini Kınadı, System.String[]
Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bir kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 16 kişi ölmüş, 20'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıların sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:21 Kaynak: AA

Mogadişu, Türkiye, Somali, Güncel
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