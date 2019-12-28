Türkiye Somali'deki terör saldırısına şiddetle kınadı ve lanetledi - Son Dakika
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Türkiye Somali'deki terör saldırısına şiddetle kınadı ve lanetledi

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı ve lanetledi.

Türkiye Somali'deki terör saldırısına şiddetle kınadı ve lanetledi, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı ve lanetledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'da bugün bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve aralarında 2 Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısının şiddetle kınandığı ve lanetlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Saldırıda yaralanan Somali vatandaşlarını tedavi için Türkiye'ye getirmek üzere bir askeri kargo uçağının Mogadişu'ya hareket ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini her zeminde vurgulayan, bu saldırıda 2 vatandaşını teröre kurban veren Türkiye, Somali'de barış ve istikrarın bir an evvel tesisi ve ülkenin kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği kararlılıkla sürdürecek, kardeş Somali halkı ve hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir."

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 2'si Türk vatandaşı 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Mogadişu'da 2017'de düzenlenen bombalı saldırıda da 400 kişi ölmüştü.

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:52 Kaynak: AA
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