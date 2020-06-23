Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı. Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Tesisimiz yakınındaki bir ilkokulun önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı. Dost ve kardeş Somali halkının acısının yürekten paylaşıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu, o sırada yaşanan patlama sırasında bir sivilin olay yerinde, bir sivilin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisini aldıklarını bildirmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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