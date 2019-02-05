Türkiye Somali'deki Terör Saldırısını Şiddetle Kınadı

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.



Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Başkomiser Muhammed Hüseyin, Mogadişu'nun Hamar Weyne bölgesinde hükümet binalarına yakın bir alışveriş merkezi yanında park halinde olan patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 7 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını belirtmişti.

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