Dışişleri Bakanlığı: "Somali ile Kenya arasındaki gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Somali ile Kenya arasındaki gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz"
07.05.2021 22:07
Dışişleri Bakanlığı, "Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, "Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. Katar Devletinin bu süreçteki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki ihtilafların diyalog ve uzlaşı temelinde çözülmesi yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir" denildi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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