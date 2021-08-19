Üye Girişi
Türkiye-Somali ilişkileri uluslararası sempozyumda ele alındı - Son Dakika

Türkiye-Somali ilişkileri uluslararası sempozyumda ele alındı

19.08.2021 23:31
Türkiye-Somali ilişkileri uluslararası sempozyumda ele alındı, System.String[]

Afrika Vakfı ve Somali Heritage Institute for Policy Studies iş birliğinde Ankara'da "Türkiye-Somali İlişkilerinin Son 10 Yılının Yeniden Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

Afrika Vakfı ve Somali Heritage Institute for Policy Studies iş birliğinde Ankara'da "Türkiye-Somali İlişkilerinin Son 10 Yılının Yeniden Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Bölgesel Ortaklıklar Danışmanı Mehmet Köse, sempozyumda yaptığı sunumda, Somali'nin çok genç nüfusa sahip olduğunu, Türkiye'nin her alanda Somali'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sunduğunu belirtti.

Köse, Türkiye Bursları'nın hayata geçirilmesinin Somali'de insan kaynağının geliştirilmesine önemli katkı sağladığını, 2011'e kadar Türkiye'de eğitim alan Somalililerin sayısının 100 olduğunu, 2012'den itibaren ise her yıl ortalama 100 öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Türkiye'de eğitim alan Somalilerin yüzde 77-78'inin Somali'de istihdama dahil olduğunu kaydeden Köse, bunun iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağladığını vurguladı.

Somali Başbakanlık Ofisi Sekreter Yardımcısı Fadumo Ali ise "Türkiye, Somali'nin kendi kendine yolunu bulabilmesi için yardımlarda bulundu. Sadece doğrudan yardım yapmaktansa çözüm odaklı bir şekilde gelişmesini sağladı." dedi.

Ali, böylece daha etkili ve verimli politikalar oluşturulduğuna dikkati çekerek, geleneksel anlamda ortaklık sağlandığını ve daha verimli sonuçlar gördüklerini kaydetti.

Somali Heritage Institute for Policy Studies araştırmacısı Uweis Ali de yaptığı sunumda, Türkiye'nin Somali de dahil olmak üzere Afrika ülkeleriyle çok büyük ilişki içerisinde olduğunu belirterek, Türkiye-Somali arasındaki ticari ve ekonomik ortaklığa değindi.

Ali, son 10 yılda Türkiye'nin Somali'ye ihracatında ciddi artış görüldüğünü vurguladı.

İki ülke ilişkileri 2011'den itibaren ivme kazandı

Etiyopya Salale Üniversitesinde Doktor Öğretim Üyesi Seyoum Merga, Somali'nin 1976'da Ankara'da büyükelçilik açmasıyla iki ülke arasında "modern ilişkilerin" başladığını kaydetti.

Merga, Türkiye-Somali ilişkilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de bu ülkeyi ziyaretiyle ivme kazandığını söyledi.

Türkiye'nin Somali'ye çok yönlü yardımlarının farklı nedenleri olduğunu aktaran Merga, "Türkiye'nin Somali'ye yardımları emperyalist amaç taşımıyor." dedi. Merga, yardımların tek taraflı olmadığını ve iki tarafın da ortak faydasına olduğunu dile getirdi.

Türkiye Maarif Vakfı ABD Direktörü Doç. Dr. Mehmet Özkan ise "Somali Konusunda Türk Dış Politikasının Değerlendirilmesi" başlıklı sunumunda, Türkiye'nin Afrika ve Somali ile politikasının çok hızlı geliştiğini kaydetti.

Özkan, bölgesel düzenin kurulmasının Somali'nin istikrarı için önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye-Somali ilişkilerinin daha da gelişeceğinin altını çizen Özkan, "Türkiye-Somali ilişkilerinde 2.0'a geçmenin vakti geldi. Bu sadece Somali için değil, Afrika için de geçerli." dedi.

Türkiye, Ankara, Afrika, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye-Somali ilişkileri uluslararası sempozyumda ele alındı - Son Dakika


Son Dakika

Kılıçdaroğlu 00:53 Kılıçdaroğlu "Yalancı Kemal" etiketiyle paylaştı: Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar F.Bahçe maçının spikeri Melih Gümüşbıçak, Acun Ilıcalı'nın kanalında Mesut Özil'i eleştirince taraftar çılgına döndü 00:15 F.Bahçe maçının spikeri Melih Gümüşbıçak, Acun Ilıcalı'nın kanalında Mesut Özil'i eleştirince taraftar çılgına döndü Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatlarını ele geçirdi 00:01 Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatlarını ele geçirdi
O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu 23:24 O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu Doğu Perinçek'in Taliban yorumlarına Nagehan Alçı dayanamadı: İnsanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz? 22:31 Doğu Perinçek'in Taliban yorumlarına Nagehan Alçı dayanamadı: İnsanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz? İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir 21:28 İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir
Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak 21:03 Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı 18:14 Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı

Son Dakika Haberleri
18:55 Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu
18:39 Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
18:36 Girdiği evde karı-kocaya bıçak çekip hırsızlık yaptı! Yakalanınca gazetecilere hakaret savurdu
18:15 11 çocuk doğuran kadın, çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor
18:03 Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" videosunu paylaştı
18:01 Nusret Gökçe'ye 5 çalışanı ABD'de dava açtı! 70 saat fazla çalışıp tuvalet dahi temizlediler
17:55 Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın
17:48 Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali sebebiyle boşaltıldı
17:34 PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru yıkılmış oldu
17:01 Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi: Kalmak istiyor
Fenerbahçe taraftarından Helsinki maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz Fenerbahçe taraftarından Helsinki maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz         
00:56
İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti         
00:48
Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı         
00:11
Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu         
23:46
Afganlarla ilgili skandal tişört! İnsanların uçaktan düştüğü anı paraya çevirdiler Afganlarla ilgili skandal tişört! İnsanların uçaktan düştüğü anı paraya çevirdiler         
23:22
Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri         
22:04
Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok         
21:23
Son Dakika: PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi Son Dakika: PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi         
20:39
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı         
16:11
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 01:17:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye-Somali ilişkileri uluslararası sempozyumda ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement