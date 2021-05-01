Türkiye, Somali'nin seçimleri düzenleme kararından memnun - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Somali Parlamentosunun alt kanadı Federal Meclisin bugünkü oturumunda alınan seçimlerin 17 Eylül uzlaşısı temelinde en kısa sürede gerçekleştirilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali Parlamentosunun alt kanadı Federal Meclisin bugünkü oturumunda alınan, seçimlerin 17 Eylül uzlaşısı temelinde en kısa sürede gerçekleştirilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu gelişmenin, siyasi paydaşlar arasında bir an önce yapıcı görüşmeleri yeniden başlatmasına ve görüş ayrılıklarının giderilerek toplumsal uzlaşı temelinde ilerleme sağlanmasına hizmet etmesinin temenni edildiği açıklamada, "Her daim dost ve kardeş Somali halkının yanında olan Türkiye, bu kapsamda güçlü desteğini sürdürmeye devam edecektir." denildi.

???????- Müzakereler sonuçsuz kalmıştı

Seçim krizinin aylardır devam ettiği ülkede Cumhurbaşkanı Abdullah Fermacu, 14 Nisan'da kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını ve bir sonraki seçimlerin "bir kişi bir oy" ilkesiyle yapılmasını kapsayan yasa tasarısını imzalamıştı.

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, 8 Şubat'ta görev süresinin dolmasına karşın koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.