Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi - Son Dakika

Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek kapsamında Somali'ye 290 bin doz aşı gönderdi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nde duyurduğu "Afrika'ya 15 milyon doz aşı bağışı programı" kapsamında Somali'ye ilk sevkiyat yapıldı.

Başkent Mogadişu'ya ulaşan 290 bin 400 doz Sinovac aşısı Somalili yetkililere teslim edildi.