Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi - Son Dakika
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Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

23.03.2022 14:28
Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek kapsamında Somali'ye 290 bin doz aşı gönderdi.

Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek kapsamında Somali'ye 290 bin doz aşı gönderdi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nde duyurduğu "Afrika'ya 15 milyon doz aşı bağışı programı" kapsamında Somali'ye ilk sevkiyat yapıldı.

Başkent Mogadişu'ya ulaşan 290 bin 400 doz Sinovac aşısı Somalili yetkililere teslim edildi.

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cumhurbaşkanı, Mogadişu, Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi - Son Dakika
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