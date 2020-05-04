Türkiye, Somali'ye ikinci kez sağlık malzemesi gönderdi (2) - Son Dakika

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Türkiye, Somali'ye ikinci kez sağlık malzemesi gönderdi (2)
6 saat önce
'UÇAK, MOGADİŞU'YA İNDİ'Türkiye'nin, koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden olan Somali'ye 2'nci kez maske, tulum, yüz koruyucu siperlik gibi malzemeleri gönderdiği askeri kargo uçağı, başkent Mogadişu'ya iniş yaptı.
'UÇAK, MOGADİŞU'YA İNDİ'
Türkiye'nin, koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden olan Somali'ye 2'nci kez maske, tulum, yüz koruyucu siperlik gibi malzemeleri gönderdiği askeri kargo uçağı, başkent Mogadişu'ya iniş yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini Somali'ye ulaştırdık. Dün gece havalanan TSK'ya ait uçağımız Mogadişu'ya indi" ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 07:57 Kaynak: DHA
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