"Türkiye son 10 yıldır problemleriyle yüzleşmiyor"

Finans piyasalarının önündeki zorluklar, küresel ekonomik görünüm, ulusların düşüşü ve yükselişi CEF Konferansı'nda tartışıldı.

Haber Yayın Tarihi :

Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar

"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu