"Türkiye son 10 yıldır problemleriyle yüzleşmiyor"
15 dakika önce
Finans piyasalarının önündeki zorluklar, küresel ekonomik görünüm, ulusların düşüşü ve yükselişi CEF Konferansı'nda tartışıldı.
Finans piyasalarının önündeki zorluklar, küresel ekonomik görünüm, ulusların düşüşü ve yükselişi CEF Konferansı'nda tartışıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:33
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