Son Dakika Haberleri: "Türkiye son 10 yıldır problemleriyle yüzleşmiyor"
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"Türkiye son 10 yıldır problemleriyle yüzleşmiyor"

15 dakika önce

Finans piyasalarının önündeki zorluklar, küresel ekonomik görünüm, ulusların düşüşü ve yükselişi CEF Konferansı'nda tartışıldı.

Finans piyasalarının önündeki zorluklar, küresel ekonomik görünüm, ulusların düşüşü ve yükselişi CEF Konferansı'nda tartışıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:33 
Ekonomi
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