Türkiye Son Kaledir, Cumhurbaşkanımız Kilit Taşıdır"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Muş, 1071'de Anadolu'yu Dar'ül-İslam kılan şanlı komutan Alparslan'ın şehridir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Muş, 1071'de Anadolu'yu Dar'ül-İslam kılan şanlı komutan Alparslan'ın şehridir. O günden beri bu nefretleri, bu kinleri bitmiyor. Dünyanın diğer ucundan bize yönelen bu tehditlerin elbette ki bir anlamı var. Türkiye son kaledir. Cumhurbaşkanımız kilit taşıdır. Bu yüzden saflarımızı sıklaştıracağız." dedi.



Muş'ta esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Varank, daha sonra Porsor Kadın Kültür Merkezi'nde, dengbejlerin müzik dinletisini dinledi.



Ardından kentteki sanayici ve oda temsilcileriyle bir araya gelen Varank, burada yaptığı konuşmada, ziyaret ettiği her ilde sanayici ve üreticilerin taleplerini dinlediğini söyledi.



"İstihdamı, üretimi var gücümüzle destekliyoruz"



Bakan Varank, 16 yılda sağlam bir temel inşa ettiklerini, karşılaştıkları her zorlukla mücadele ederek güçlendiklerini bildirerek, her alanda önemli reformları hayata geçirerek, vatandaşın derdine derman olmaya çalıştıklarını kaydetti.



Bundan sonra ekonominin gücüne güç katmak istediklerini ifade eden Varank, şöyle devam etti:



"Bunun için hem istihdamı hem de üretimi var gücümüzle destekliyoruz.

İş ve AŞ söz konusu olduğunda devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor, etmeye devam edecek. Nisan sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim desteklerinin yanı sıra maaşı da devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar devam ederse, izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz.

Aralık 2020'ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca devletimiz ödeyecek. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam edilirse bu süre 18 aya çıkacak.

Asgari ücret, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürüyor. Bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmanızı ve daha çok kişiye iş kapıları açmanızı bekliyoruz."



Sanayi sitelerinin dönüşümü ve yapı kooperatiflerinin kredi kullanımına ilişkin mevzuatı 2 gün önce güncellediklerini, bu kapsamda, planlı sanayi alanlarına taşınmak isteyen işletmelerin taşınma masraflarını da kredilendirdiklerini anlatan Varank, ihalelere ilişkin hususlarda sadeleştirmeye gittiklerini, üretim maliyetini düşürmek için, ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk indirim yaptıklarını hatırlattı.



"Muş 16 yılda milli gelirini 20 kat artırdı"



Bakanlığın sera yatırımı teşviklerini arttırdıklarını, KOSGEB'in 10 farklı destek programıyla vatandaşların başvurularını beklediğini anlatan Varank, şu bilgileri verdi:



"Muş sizlerin de eşsiz katkılarıyla 16 senede milli gelirini 20 kat artırdı.

Bu çok önemli başarı, üretim gayretinizin en net göstergesi. Tabi burada devletimizin sunduğu desteklerin de önemli katkısı var.

Muş'a 16 yılda 1,5 milyar liralık yatırım teşviği verdik, 7 bine yakın vatandaşımıza yeni iş imkanları sunduk. İlimiz KOBİ'lerini her daim destekledik. 2002 öncesi dönemde, ilimizde KOSGEB desteği alan hiçbir firma yoktu. Biz 16 yılda, bin 200 KOBİ'ye KOSGEB'le nefes olduk, üretimlerini teşvik ettik.

7 bin kişiye girişimcilik eğitimi verdik, iş kurmalarını teşvik ettik. 2002 öncesi dönemde şehrimizde sadece 2 sanayi sitesi vardı.

Biz bunlara ilaveten Özvartolular, Bulanık, Malazgirt ve Birlik sanayi sitelerini kurduk. Bu sitelerin tamamında bine yakın vatandaşımız çalışıyor. Kalkınma ajansımız ve Bölge Kalkınma İdaremiz ilimize 70 milyon lira destek sağladı.

Bu kapsamda somut birkaç projeye değinmek istiyorum.

Tekstilkent Projesi'yle biner metrekarelik 6 fabrika inşaatına destek olduk."



"Teröristler binlerce yıllık kinlerini kustular"



"Hem bölgenin hem de dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, dün Yeni Zelanda'da yaşanan aşağılık terör olayını herkesin duyduğunu" ifade eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İslam düşmanı bir terörist, cuma namazı için camide toplanan kardeşlerimizi şehit etti. Dünyanın bir ucundaki bu İslam karşıtı terörist, bu eylemde bile ülkemize, değerlerimize, Cumhurbaşkanımıza olan nefretini ilan etti.

İstanbul'daki minareleri yıkmaktan, Cumhurbaşkanımızı öldürmekten, Ayasofya'yı geri almaktan bahseden, bu gözü dönmüş teröristler binlerce yıllık kinlerini kustular. İşte onlar için bu kinin asıl başladığı yer Muş'tur.

Muş, 1071'de Anadolu'yu Dar'ül-İslam kılan şanlı komutan Alparslan'ın şehridir.

O günden beri bu nefretleri, bu kinleri bitmiyor.

Dünyanın diğer ucundan bize yönelen bu tehditlerin elbette ki bir anlamı var.

Türkiye son kaledir.

Cumhurbaşkanımız kilit taşıdır.

Bu yüzden saflarımızı sıklaştıracağız.

Tüm Müslüman coğrafyasının sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle adımlarımızı atacağız.

Ülkemizi her alanda güçlendireceğiz."



Sanayiyi, teknolojiyi, ekonomiyi, şehirleri güçlendireceklerini belirten Varank, ancak bu şekilde terör zihniyetiyle mücadelede galip gelebileceklerinin altını çizdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Muş'a 17 yılda 14 milyar liralık yatırım yaptıklarını, kentin her alanda ilerlediğini dile getiren Varank, karşılarında bu hizmetleri engellemek için terörü kullanan şer odakları varken, Muş'a bu hizmetleri kazandırmanın büyük bir kararlılığın ifadesi olduğuna işaret etti.



Muş Ovası'nın hep lalelerle, sümbüllerle anılmasını istediklerini, ama karşılarında bunların tam tersini yapmak için bekleyen, sicili ve niyeti bozuk bir grubun bulunduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:



"Muş'ta istismar siyaseti yürütenlerin buraya koyduğu bir aday var.

Bu kişi daha önce de Ağrı belediye başkanıydı.

Tüm Ağrı bu kişinin Ağrı'ya uğramadığından, Paris'te gezmekten Ankara'da gezmekten Ağrı'yı unuttuğundan bahsediyor. Ağrı'da milletin vergisinin nasıl Kandil'e aktarıldığını konuşuyorlardı. Bu kişi Ağrı'da göreve gelir gelmez Kazım Karabekir'in adını sokaklardan, caddelerden silmeye teşebbüs etti.

Bu toprakları düşmandan koruyan, ezanların dinmesine müsaade etmeyen Kazım Karabekir'e saldırdı.

Bunlar işte ne kadar değerimiz varsa hepsine düşmanlar. Bunlar Muş'ta göreve gelse ilk yapacakları iş Muş havalimanının Sultan Alparslan olan ismini kaldırmak, orayı da uçuşlara kapatmak olur."



Bu zihniyetin Muş'u geri götürmesine, vatandaşların huzurunu çalmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyen Varank, Muşluların AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha çok güçlü destek vereceğine yürekten inandığını belirtti.



Varank, konuşmasının ardından toplantıya katılan sanayicilerin taleplerini dinledi.



Toplantıya, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hatay'da Vatandaşlar Göle Dönen Sokakta Botla Gezdi

Türkiye'nin En Borçlu Belde Belediyesiydi, 10 Senede İmkansızı Başardılar

İki Dünya Devi El Ele Verdi, Yapay Zeka Türkçeyi Söktü

Türkiye'nin 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki Rakipleri Belli Oldu