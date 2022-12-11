Kocası tarafından köydeki erkeklere para karşılığında satılan kadın, 35 kişiyle cinsel ilişkiye girdi! Baş şüpheli koca, Müge Anlı'da konuştu - Son Dakika
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Kocası tarafından köydeki erkeklere para karşılığında satılan kadın, 35 kişiyle cinsel ilişkiye girdi! Baş şüpheli koca, Müge Anlı'da konuştu

11.12.2022 15:29

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortaya atılan bir iddia kan dondurdu. Balıkesir'de kocası tarafından köydeki erkeklere satıldığı iddia edilen Elnare Kızmaz'ın en az 35 kişiyle para karşılığı ilişkiye girdiği ileri sürüldü. Elnare Kızmaz'ın kocası Ahmet Kızmaz stüdyoda uzun süre telefondaki kişiye "Yalan söylüyorsun" diye bağırdı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında değerlendirilen son konu adeta tüyleri diken diken etti. İddialara göre Balıkesir'de yaşayan Elnare Kızmaz adlı kadın, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi.

Türkiye, şimdi de Müge Anlı'daki Elnare olayını konuşuyor: Köydeki 35 erkek, kadınla cinsel ilişkiye girdi

KOCASININ KADINI SATTIĞI İDDİA EDİLİYOR

İddialara göre akıl sağlığında sorunlar bulunan 2 çocuk annesi Elnare Kızmaz, kocası Ahmet Kızmaz tarafından köydeki diğer erkeklere para karşılığında satıldı. Köydeki birçok şahsın kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

Türkiye, şimdi de Müge Anlı'daki Elnare olayını konuşuyor: Köydeki 35 erkek, kadınla cinsel ilişkiye girdi

35 KİŞİNİN KADINLA İLİŞKİYE GİRDİĞİ İDDİASI

Programın son bölümünde 35 kişinin kadınla ilişkiye girdiği bilgisi paylaşıldı. Programa tanık olarak bağlanan bir kadın da Ahmet Kızmaz'ın eşini para karşılığında sattığını doğruladı. Sinirlerine hakim olamayan adam, dakikalarca küfür ederek, "Yalan söylüyorsun" diye bağırdı.

Türkiye, şimdi de Müge Anlı'daki Elnare olayını konuşuyor: Köydeki 35 erkek, kadınla cinsel ilişkiye girdi
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Müge Anlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocası tarafından köydeki erkeklere para karşılığında satılan kadın, 35 kişiyle cinsel ilişkiye girdi! Baş şüpheli koca, Müge Anlı'da konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocası tarafından köydeki erkeklere para karşılığında satılan kadın, 35 kişiyle cinsel ilişkiye girdi! Baş şüpheli koca, Müge Anlı'da konuştu - Son Dakika
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