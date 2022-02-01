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Türkiye sosyal medya kullanımında 33'üncü sırada - Son Dakika

Türkiye sosyal medya kullanımında 33'üncü sırada

01.02.2022 11:17
Türkiye sosyal medya kullanımında 33'üncü sırada

Dünyadaki sosyal medya kullanıcı sayısı 4,2 milyar olurken, bu rakamın 5 yılda 2 milyar arttığı görüldü.

Dünyadaki sosyal medya kullanıcı sayısı 4,2 milyar olurken, bu rakamın 5 yılda 2 milyar arttığı görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki sosyal medya kullanıcı sayısı 4,20 milyar olurken, bu rakamın 5 yılda 2 milyar arttığı görüldü. Böylelikle 2020 yılında 3.71 milyar olan kullanıcı sayısı, 2019 yılında 3.46 milyar, 2018 yılında 3.20 milyar, 2017 yılında 2.79 milyar, 2016 yılında ise 2.31 milyar olarak kayıtlara geçti. Sosyal medya kullanımı yüzde 79 ile en çok Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygınken, kullanımının en düşük olduğu bölge yüzde 8 ile Orta Afrika olarak saptandı. Sosyal medya kullanımın nüfusa oranlamasına bakıldığında dünya ortalamasının yüzde 53,6 olduğu kaydedilirken, Türkiye'nin yüzde 70,8 ile dünya ortalamasının çok üzerinde olduğu gözlendi.

TÜRKİYE 33'ÜNCÜ SIRADA

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Yazılı ve online arşivden derlenen bilgilere göre 2021 yılının başından bugüne sosyal medya ile alakalı 4 milyona yakın haber çıktığı tespit edildi. Sadece yazılı basında görülen haber adedi 200 binden fazla olurken, Türkiye'de gündemi belirlemede önemli bir mecra olarak yer aldığı kaydedildi.

(İHA)

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Türkiye, Ajans, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye sosyal medya kullanımında 33'üncü sırada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye sosyal medya kullanımında 33'üncü sırada - Son Dakika
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