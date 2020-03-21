Türkiye Spor Hekimleri Derneğinden sporculara "evde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Spor Hekimleri Derneğinden sporculara 'evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor

Türkiye Spor Hekimleri Derneğinden sporculara "evde kal" çağrısı

7 saat önce

Türkiye Spor Hekimleri Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sporculara evden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Türkiye Spor Hekimleri Derneğinden sporculara

Türkiye Spor Hekimleri Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sporculara evden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle spor organizasyonlarının ertelendiği hatırlatıldı.

Birey ve toplum sağlığını tehdit edecek davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Spor organizasyonları ve müsabakalarının tekrar başlama tarihinin henüz açıklanmadığı bu dönemde, toplu halde yapılacak antrenmanların hem sporcular hem de spor endüstrisi çalışanları için risk oluşturması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan "evde kal" çağrısına uyulmasının gerektiği ve tüm sporcuların, antrenörleri tarafından verilecek bireysel ev egzersiz programlarını uygulamalarının doğru olacağı kanaatindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:14 Kaynak: AA

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