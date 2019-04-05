Türkiye Spor Ödülleri İçin Geri Sayım Başladı

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Türkiye Spor Ödülleri'nin kazananları halk oylamasıyla belli oldu.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Türkiye Spor Ödülleri'nin kazananları halk oylamasıyla belli oldu. En çekişmeli yarış, Yılın Futbolcusu Ödülü için yaşandı. Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Ömer Ali Şahiner ve Serdar Aziz arasındaki kıyasıya yarışın galibi 15 Nisan 2019, Pazartesi günü açıklanacak.



Spor Türkiye'nin 17 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Türkiye Spor Ödülleri, 15 Nisan 2019, Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Halk oylamasıyla kazananların belli olduğu ödüllerde bu yıl en çekişmeli yarış, Yılın Futbolcusu Ödülü için yaşandı. Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür, Beşiktaş'tan Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu, Atikler Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner ve Fenerbahçe'den Serdar Aziz'in kıyasıya yarıştığı Yılın Futbolcusu Ödülü'nü kazanan isim, ödülünü futbolun efsane isimleri Francesco Toldo ve Stefan Effenberg'in elinden alacak.



Futbolun efsaneleri Spor'da Vefa Gecesi için İstanbul'a geliyor



Spor Toto Süper Lig'in Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 17. Türkiye Spor Ödülleri, Sporda Vefa ve Dostluk Gecesi ana temasıyla düzenlenecek. Halk oylamasıyla belirlenen 18 ödülün yanı sıra, jüri ve basın ödüllerinin de verileceği 17. Türkiye Spor Ödülleri, Kalamış'taki bir otelde gerçekleştirilecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.



İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Inter Dış İlişkiler Sorumlusu Francesco Toldo, Alman Milli Takımı'nın efsane ismi Bayern Münih'li Stefan Effenberg de bu anlamlı gecenin onur konuğu olarak törene katılacak. - İSTANBUL

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