Türkiye Spor Salonları Platformu'ndan çağrı

TSSP Başkanı Nihat Güler imzasıyla yapılan açıklama şu şekilde:



"16 Mart 2020'de yayınlanmış olan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici süreyle faaliyeti durdurulan iş yerlerimiz de faaliyet olmamasına rağmen, masraflarımız devam etmektedir. Spor salonlarımız metrekare olarak büyük yerler olduklarından dolayı kira bedellerimiz oldukça yüksektir (ayrıca, kira, stopaj, faturalar, tabela ve reklam vergileri, çevre temizlik vergileri, SGK prim ödemeleri devam etmektedir).



16 Mart 2020 tarihinden beri Türkiye genelinde Yirmi Bin'in üzerinde spor salonu işletmecisi esnaf " SIFIR " gelir ile hayatına devam etmeye ve devam eden masraflarla baş etmeye çalışmaktadır. Şu an " Mücbir Sebep " ilanı ile alacaklılara karşı geçici süreyle koruma altındayız.



Mücbir Sebep bitiminde Mülk sahipleri ve kamu kurumları ile karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Şu an itibariyle tüm spor salonu esnafları 2 aylık kira borcu ile beraber aynı zamanda stopaj ve diğer vergi kalemlerine borçlanmış bulunmaktadır. Kira ve diğer giderlerle ilgili " Yasal Düzenleme " talep ediyoruz. Spor salonlarının, Spor kulüplerinin ve Stüdyolarının katma değerli işletmeler olduğunu, Spor Kamuoyunun dinamiklerini oluşturduğumuzu, madalyalar kazanarak ülke tanıtımına yüksek derecede katkıda bulunduğumuzu, sağlıklı toplum oluşumundaki katkımızı ve gençleri kötü alışkanlıklardan korunmasındaki önleyici kuruluşlar olduğumuz gerçeğini tüm kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyorum.



Covid-19 pandemisi sonrasında bu çalışmalarımızı devam ettirebilmemiz için sektörümüzün en az zararla korumaya alınması gerektiğini ayrıca belirtmek isterim.



Yüce Devletimize güvenimiz sonsuzdur.



Saygılarımla



TÜRKİYE SALON SPORLARI PLATFORMU BAŞKANI



Nihat Güler"