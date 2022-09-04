TSYD temsilcisine tehdit ve hakaret eden taraftar tutuklandı - Son Dakika
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TSYD temsilcisine tehdit ve hakaret eden taraftar tutuklandı

04.09.2022 16:28
TSYD temsilcisine tehdit ve hakaret eden taraftar tutuklandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Mersin Temsilcisi ve Güney Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Adalıoğlu'na, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Mersin Temsilcisi ve Güney Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Adalıoğlu'na, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam 3. Lig takımlarından Yeni Mersin İdman Yurdu ile Amasya spor arasında oynanan maçta basın tribününe girmek isteyen bir taraftar olay çıkardı.

Basın kartı, tanıtım kartı ve akreditesi olmadan basın tribününe girmeye çalışan ve yetkililer tarafından basın tribününe alınmayan S.G., içeri alınmayınca sosyal medya üzerinden hakaretler savurdu.

Sosyal medya hesabından TSYD Mersin Temsilcisi Ali Adalıoğlu'nu hedef alan şahıs, küfür ve tehdit içeren paylaşımlar yaptı.

Adalıoğlu şahsını, ailesini, mesleğini ve TSYD'nin kurumsal yapısını hedef alan, spor müsabakası sürerken şiddet çağrısı yapan bu mesajlar üzerine şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresini belirleyerek bu sabah gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"Hukuksal mücadelemi sürdüreceğim"

TSYD Temsilcisi Ali Adalıoğlu, müsabakalar sırasında statlara giriş şartlarının TFF tarafından belirlendiğini hatırlatarak, "Basın tribününe girebilecek gazetecilerin de bazı şartları yerine getirmesi ve TFF tarafından verilen kartları taşıması gerekir. Adı geçen şahıs gazeteci değildir. TSYD'de ya da TFF'de adına düzenlenmiş bir kart bulunmamaktadır. Maç öncesi bize bir bildirimi de olmamıştır. Maç saatinde kapıya gelmiş ve basın tribününe girmek istemiştir. Görevli arkadaşlar da o şahsı basın tribününe almamıştır. Her taraftar gibi maçı stadın herhangi bir tribününden izleyebilir. Ama basın tribününe girme şartlarına sahip olmadığı için tribüne alınmamış. Şahıs bunun üzerine sosyal medyadan şahsıma, aileme, mesleğime, TSYD'nin kurumsal yapısına saldırıda bulunmuş, tehditler savurmuştur. Maç devam ederken defalarca, peş peşe benzer içerikte tehdit mesajları atmıştır. Bu tehditler ve hakaretler üzerine suç duyurusunda bulundum. Hukuksal mücadelemi sürdüreceğim" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TSYD temsilcisine tehdit ve hakaret eden taraftar tutuklandı - Son Dakika

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