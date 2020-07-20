Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması başladı - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezince bu yıl yedincisi düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması başladı.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezince bu yıl yedincisi düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın ilk aşaması olan bölge elemeleri; Ankara'da 7 ayrı mekanda eş zamanlı gerçekleştirildi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, bölge elemeleri için Ankara'ya gelen baro başkanları, baroya kayıtlı stajyer avukat ve avukatlarla buluştu.

Bölge elemelerinde 43 baronun stajyer takımları yarıştı. Batman, Şanlıurfa, Düzce, Tokat, Karabük, Kastamonu, Çorum, Van, Kocaeli, Edirne ve Kırıkkale Baro Başkanları da Ankara'ya geldi.

İki gün süren bölge elemelerinde birinci olan Kocaeli, Manisa, Mersin, Nevşehir, Amasya, Ardahan ve Şanlıurfa barosundan stajyer avukatlar, 5-6 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek final karşılaşmalarında Türkiye derecesine girmek için yarışacak.