Türkiye Standı Büyük İlgi Gördü

80 ülkeden yaklaşık 850 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye adına Viyana Kültür ve Tanıtma Müşavirliği yaklaşık 150 metrekarelik bölümde stant açtı.

80 ülkeden yaklaşık 850 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye adına Viyana Kültür ve Tanıtma Müşavirliği yaklaşık 150 metrekarelik bölümde stant açtı. Fuarda, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları başta olmak üzere oteller, seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı yer alıyor.



Viyana Başkonsolosu Asip Kaya'nın açılışına katıldığı fuarda, Türk standını ziyaret eden misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Başkonsolos Kaya, fuara 500 bine yakın ziyaretçinin katıldığını söyledi. Avusturya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin en önemli ayaklarından birinin turizm olduğunu belirten Kaya, şunlar söyledi: "Avusturya'dan ülkemize geçen yıl 300 bine yakın Avusturyalı turist ziyaret gerçekleştirdi. Aslında bu rakam 2015'de 500 bine yakındı ancak siyasi sorunlar nedeniyle bir düşüş yaşanmıştı. Geçen yıl yüzde 23 civarında bir artış yaşandı. İnşallah bu yıl bu artış daha da yüksek olacak."



Avusturya'da yaşayan Türk toplumunun fuara katılarak Türkiye standını ziyaret etmeleri çağrısında bulunan Kaya, bu yılki fuarın çok canlı başladığını, geçen yıla oranla çok daha fazla katılım olacağı yönünde izlenim edindiğini söyledi. Kaya, ilk gün olmasına rağmen Avusturyalıların Türkiye standına yoğun ilgi gösterdiğini, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin iyileşmesinin burada etkili olabileceğinin altını çizdi. Fuar, 4 gün sürecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Türkiye'nin İlk Video Müzik Kanalı Kral TV, 1 Şubat'ta Yayın Hayatına Son Verecek

Doktor Biran Ekici, Kleopatra Koyteyli'ni Türkiye'de Uygulamaya Başladı

Estetik İçin Türkiye'ye Gelen Araplar En Çok Kıvanç Tatlıtuğ'un Burnunu İstiyor

Ticaret Bakanı Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: 3 Milyar 104 Milyon Lira Destek Vereceğiz