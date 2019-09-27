Türkiye SU-35 alımı için Rusya ile görüşmeler yürütüyor (RIA)

Türkiye'nin Sukhoi SU-35 savaş uçağı alımı için Rusya ile görüşmeler yürüttüğü bildirildi



Rus haber ajansı RIA, bir üst düzey Rus yetkiliye dayandırdığı haberinde muhtemel satış için görüşüldüğünü ama somut bir anlaşmadan bahsetmek için henüz erken olduğunu yazdı.