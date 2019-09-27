Son Dakika Haberleri: Türkiye SU-35 alımı için Rusya ile görüşmeler yürütüyor (RIA)
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Türkiye SU-35 alımı için Rusya ile görüşmeler yürütüyor (RIA)

1 saat önce

Rus haber ajansı RIA'nın bir üst düzey Rus yetkiliye dayandırdığı haberinde muhtemel satış için görüşüldüğünü ama somut bir anlaşmadan bahsetmek için henüz erken olduğunu yazdı

Türkiye SU-35 alımı için Rusya ile görüşmeler yürütüyor (RIA), System.String[]

Türkiye'nin Sukhoi SU-35 savaş uçağı alımı için Rusya ile görüşmeler yürüttüğü bildirildi


Rus haber ajansı RIA, bir üst düzey Rus yetkiliye dayandırdığı haberinde muhtemel satış için görüşüldüğünü ama somut bir anlaşmadan bahsetmek için henüz erken olduğunu yazdı.

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Türkiye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:00 
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