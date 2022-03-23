Türkiye Su Enstitüsü, 9. Dünya Su Forumu kapsamında Dakar'da 2 oturum düzenledi - Son Dakika
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Türkiye Su Enstitüsü, 9. Dünya Su Forumu kapsamında Dakar'da 2 oturum düzenledi

23.03.2022 00:38
Türkiye Su Enstitüsü, 9. Dünya Su Forumu kapsamında Dakar'da 2 oturum düzenledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), Senegal'in başkenti Dakar'da yapılan 9. Dünya Su Forumu kapsamında iki oturum düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), Senegal'in başkenti Dakar'da yapılan 9. Dünya Su Forumu kapsamında iki oturum düzenledi.

Dakar Uluslararası Abdou Diouf Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen forum bünyesinde SUEN'in düzenlediği ilk oturumda Kovid-19 sürecinde Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH) aktiviteleri konuşuldu.

Forumun moderatörlüğünü SUEN koordinasyonunda yürütülen "Türkiye Genelinde Kovid-19 Yayılımının Atık Sularda SARS-CoV-2 Analizleri ile Takibi" projesi yürütücüsü Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi ve SUEN'den uzman Burcu Çallı yaptı.

Oturumda, Afrika Su Derneği Başkanı Sylvain Usher, Dünya Bankasından su ve sanitasyon uzmanı Jean-Martin Brault, Dünya Su Konseyi Strateji ve Programlar Müdürü Khatim Kherraz da dahil bir dizi konuşmacı söz aldı.

Oturumda, Kovid-19 salgınında dünya genelinde WASH aktivitelerine ve Türkiye'de su ve atık su sektörünün bu süreçteki faaliyetlerine yer verildi.

Üst düzey panel niteliği taşıyan ikinci oturumda da atık sular ile Kovid-19 yayılımının incelenmesi çalışmaları ele alındı.

Panelin açılış konuşmasını Dünya Su Konseyi Başkanı Loic Fauchon yaptı. Fauchon, Türkiye'nin bu alandaki çabalarından övgüyle bahsetti.

SUEN Başkanı Prof. Ahmet Mete Saatçi'nin de yer aldığı panelin moderatörlüğü yine Doç. Dr. Kocamemi tarafından yapıldı.

Kocamemi, panel sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, her 2 oturumda da tüm dünyayı temsil edecek nitelikte, her kıtadan konuşmacı bulunduğunu söyledi.

Panele Türkiye'de yürütülen SUEN projesini, tüm dünya genelinde yürüten belli başlı ülkelerden temsilcilerin katıldığını belirten Kocamemi şunları söyledi:

"Bu panelde atık su epidemiyoloji çalışmalarının önemini tartıştık. Bu çalışmaların hala karar verici merciler tarafından tam olarak dikkate alınmamasının sebeplerini masaya yatırdık. Çünkü her ülkede aynı sorun var. Sağlık sektörü ile atık su epidemiyoloji çalışmalarını nasıl birleştirebiliriz bunları konuştuk. Karar verici mercilere bu çalışmaların önemini nasıl anlatabiliriz konusu tartışıldı. Son olarak da 'Kovid-19 sonrasında atık su epidemiyoloji çalışmalarının akıbeti ne olacak.' konularını tartıştık."

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Senegal, Türkiye, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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