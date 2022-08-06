ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Ağustos 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Ağustos 2022

06.08.2022 10:49
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Ağustos 2022

Türkiye, su ürünleri zenginliğini dünyaya ihraç ediyorTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "2021'de gümrük tarife ve istatistik kodları temelinde 211 kalem su ürünü ihracatı yapılmıştır.

6 Nisan 1920

1- Türkiye, su ürünleri zenginliğini dünyaya ihraç ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

"2021'de gümrük tarife ve istatistik kodları temelinde 211 kalem su ürünü ihracatı yapılmıştır. 2001'de 168 su ürünü ihraç edilmişti"

"Aynı dönemde 54,5 milyon dolar olan su ürünleri ihracatımız, 1,4 milyar dolara yükseldi"

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

2- Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde "Sıfır Atık" dönemi başlıyor

Kara Dikimevi Müdürlüğünün "Sıfır Atık" projesi kapsamında hayata geçirdiği pilot uygulamayla 250 erin kullandığı eğitim elbisesi, geri dönüşüm tesislerinde yeniden kamuflajlı eğitim elbiselik kumaş haline getirildi

Kara Dikimevi Müdürü Albay Neslihan Ay:

"Daha önce kullanılmış olan er eğitim elbiselerini geri dönüşümü ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin tekstil atık miktarını azaltarak ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda erler tarafından kullanılan bir miktar eğitim elbisesi geri dönüşüm tesisinde elyafa ve ipliğe dönüştürülerek yeniden dokuma, boya ve baskısı yaptırılmış kamuflajlı eğitim elbiselik kumaşa dönüştürülmüştür"

(Kaan Bozdoğan-Aykut Karadağ/İstanbul-Ankara)

3- Türk mühendislerin geliştirdiği silahlar 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş:

"Türkiye'de yerli olanaklarla geliştirilip üretilen silahlara ciddi bir talep görüyoruz"

"Savunma sanayindeki yerlilik oranımız yüzde 70'lere ulaşmış durumda. Ülke olarak 3,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en yüksek katma değer yaratan sektörü konumundayız"

(Muhammet Emin Horuz/İstanbul)

4- Otomotiv ihracatının lideri Kocaeli oldu

Kocaeli, geçen ay 565 milyon 418 bin dolarla en fazla otomotiv dış satımı yapan il olurken, İstanbul 544 milyon 119 bin dolarla ikinci ve Bursa 336 milyon 517 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Türk otomotiv sanayisi temmuzda en fazla ihracatı Birleşik Krallık'a yaptı

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

5- Tüketici hakem heyetlerine başvurularda perakende ticaret sektörü ilk sırada

Tüketici hakem heyetlerine yılın 7 aylık döneminde 338 bin 147 başvuru yapılırken, ilk sırada yüzde 48'lik pay ve 164 bin 451 başvuruyla perakende ticaret sektörü yer aldı

Uyuşmazlıkların yüzde 51'i tüketiciler lehine sonuçlandı

Heyetler, söz konusu dönemde 648 milyon 614 bin 507 liralık uyuşmazlığın çözüme kavuşmasını sağladı

(Deniz Çiçek/Ankara)

6- Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 55 azaldı

İl genelinde en fazla yağış metrekareye 74,8 kilogramla Ordu'da, en az yağış metrekareye 0,1 kilogram ile Hatay'da kaydedildi

Temmuz ayında Doğu Karadeniz sahil kesiminde 10 günün üzerinde yağış görülürken, İzmir, Muğla ve Şanlıurfa'nın batı kesimleri ile Mardin, Elazığ, Şırnak, Batman, Gaziantep çevrelerinde ise hiç yağış görülmedi

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

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Bakan Kirişci: Bereketli tarım topraklarımızı gözümüz gibi korumalıyız Bakan Kirişci: Bereketli tarım topraklarımızı gözümüz gibi korumalıyız Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Ağustos 2022 - Son Dakika
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