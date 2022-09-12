Su altında sezon finali, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'yla Kaş'ta yapılacak - Son Dakika
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Su altında sezon finali, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'yla Kaş'ta yapılacak

12.09.2022 12:17
Su altında sezon finali, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'yla Kaş'ta yapılacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Antalya'nın Kaş ilçesinde 2-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'na 31 ülkeden 150 sporcunun katılacağını belirterek, "Bugüne kadar serbest dalışta dünyada böyle bir ülke sayısı ve sporcu sayısının...

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Antalya'nın Kaş ilçesinde 2-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'na 31 ülkeden 150 sporcunun katılacağını belirterek, "Bugüne kadar serbest dalışta dünyada böyle bir ülke sayısı ve sporcu sayısının olmadığını görüyoruz." dedi.

Aydın, iki ay sonra tamamlanacak sualtı sezonunun değerlendirmesini AA muhabirine yaptı.

Federasyona bağlı branşlarla ilgilenen kulüpleri organizasyonlarda bir araya getirdiklerini belirten Aydın, birlik olduğu için de sezonun kendileri adına başarılı geçtiğini söyledi.

Göreve gelmelerinden itibaren kurumlar arası iletişimi de önemsediklerini ifade eden Aydın, şu ana kadar yarışma yapılmamış illerde bile müsabakalar yaptıklarını dile getirdi.

Sporcuların her zaman yanında olmaya çalıştıklarını bunun da başarıyı getirdiğini işaret eden Aydın, şu ifadeleri kullandı:

" Sırbistan'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'na ilk defa gençleri götürdük. Bu gençler ülkemize, 13 altın, 11 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 35 madalyayla döndü. Bu bir ilk. Gençlerimize verdiğimiz emeklerin karşılığını almak bizi son derece mutlu etti. Ayrıca Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda bir gümüş, Dünya Paletli Yüzme Şampiyonası'nda bir bronz, Avrupa Tatlısu Zıpkınla Balıkavı Şampiyonası'nda da bir gümüş madalya kazandık. Gençlere yaptığımız yatırımların karşılığını bu madalyalarla görüyor olmamız bizi çok mutlu ediyor."

Aydın, her zaman kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

"Kaş, Türkiye'de en fazla dalışın yapıldığı yer"

Oğuz Aydın, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"31 ülkenin başvuruda bulunduğu organizasyona 150 sporcu katılacak. Bugüne kadar da serbest dalışta dünyada böyle bir ülke sayısı ve sporcu sayısının olmadığını görüyoruz. Büyük bir heyecanla bu yarışa hazırlanıyoruz. Her şeye hazırız. Ülkemizde yapacağımız Serbest Dalış Dünya Şampiyonası ile sezonu bitirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. İnşallah orada da yine madalyalarımız gelecektir."

Kaş'ın serbest dalışçılar için önemli merkezlerden biri olduğunu aktaran Aydın, "Kaş, Türkiye'de en fazla dalışın yapıldığı yer. Yurt dışından da insanlar gelip burada kamp yapmaya başladılar. Çünkü Kaş, bu işe uygun, deniz son derece düzgün. Federasyon olarak da tedbirleri sağladığımız için de ulusal ve uluslararası dalışçılarımız için de çok tercih edilen bir bölge oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Kaş ve diğer bölgelerimizin uluslararası seviyede de tanıtımıyla ilgili çalışmalarımız var." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Togo Cumhuriyeti, Oğuz Aydın, Antalya, Güncel, Son Dakika

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