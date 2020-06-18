Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen'den "denizlere maske atılmasın" uyarısı Açıklaması

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takılan maskelerin kullanıldıktan sonra denize atılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Başkan Özen, yaptığı yazılı açıklamada, "Özellikle sahilde kullanılan maskeleri, eldivenleri, plastik şişeleri denize değil, mutlaka çöp kutusuna atmaya özen gösterelim. Doğayı kirletmeye hiçbirimizin hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Sportif ve turistik amaçlı dalış merkezlerinin tekrar hizmete başladığını hatırlatan Özen, "Antalya başta olmak üzere diğer sahillerimizde ve dalış noktalarında dalgıçlarımızın yaptığı ilk tespitler gerçekten çok korkunç ve üzücü. Deniz dibinin plastik şişe, plastik eldiven ve maskelerle dolu olması, sorumsuzca davranışların sonucudur. Plastik şişelere bu kez cerrahi maske ve eldiven atıkları da eklendi. Denizlerimizi korumazsak, çocuklarımızın yaşamını da tehlikeye atarız." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün dalış merkezlerinin başarılı bir sezon geçirmesini temenni eden Özen, şu görüşlerini aktardı:

"Dalgıçlarımızın sezon boyunca deniz kirliliğine gösterdiği hassasiyet ve bu konuda oluşturdukları kamuoyu takdire şayandır. Denizlerimizi kucaklayan duyarlı davranışları için onları tebrik ediyorum. Öte yandan, sahil ve plajlarımızın, havuzlarımızın açılmasıyla birlikte cankurtaranlarımız da hizmet vermeye başladı. Cankurtaran merkezlerimize ve tüm personeline de ayrıca başarılar diliyorum. Kovid-19 salgınının önümüzdeki aylarda göstereceği seyre göre önlemler konusundaki güncellemeleri ilgili bakanlıklarımızla kurduğumuz koordinasyon çerçevesinde merkezlerimize hızlı bir şekilde ulaştıracağız."