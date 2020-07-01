Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kapitülasyonlar kapsamında karasu ve limanlarımızda yabancı ülke gemilerine tanınan kabotaj ayrıcalığı ve faaliyet özgürlüğü, tam bağımsızlığımıza gölge düşürmekteydi. Lozan Barış Antlaşması ile bu ayrıcalığa son verilmesi karara bağlandı. Bu karar, 1926 yılında çıkarılan bir Kabotaj Kanunu ile o yılın 1 Temmuz'unda uygulanmaya başlandı." denildi.

Açıklamada, denizlerdeki egemenliğin öneminin idrakinde olan genç nesiller yetiştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türk denizciliğinin gurur günü olan 1 Temmuz'u, bugün 94. kez kutluyoruz. Tam 94 yıldır boğazlarımız, Marmara Denizi'miz, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki karasu ve limanlarımızdaki her türlü hizmet trafiği ve işletme faaliyeti halkımızın yararı ve bağımsızlığının devamı için devletimizin kontrolünde yürütülmektedir. Bu milli bayramımız, deniz ve iç sularımızda birçok branşta faaliyet göstermesi nedeniyle federasyonumuz açısından ayrı bir önem arz etmektedir.Sualtı topluluğumuzun onbinlerce üyesi başta olmak üzere tüm Türk halkının 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun."