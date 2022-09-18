Türkiye Sualtı Görüntüleme Şampiyonası İzmir'de yapıldı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapıldı.

Şampiyonaya 22 yarışmacı, 22 dalış eşi olmak üzere toplam 44 sporcu Seferihisar sahilindeki koylarda 2 günde 4 ayrı dalış yaptı.

Şampiyonada balık, makro, tema, geniş açı, modelli geniş açı, yaratıcı, video film, video düzenlenmemiş film kategorilerinde değerlendirilen en iyi fotoğraflar seçildi.

Balık kategorisinde Ferhan Çoşkun, makro kategorisinde Turusen Yüzbaş, tema, modelli geniş açı ve yaratıcı kategorilerinde Eser Paşa, video film kategorisinde Erkan Balık, Türkiye şampiyonu oldu.

6 kategoride alınan toplam puanlar sonunda bireysel sıralamada Eser Paşa birinci, Ferhan Çoşkun ikinci, Turusen Yüzbaş ise üçüncü oldu.

Takım sıralamasında Aktif Balıkadamlar Spor Kulübü Türkiye şampiyonu, Antalya Su altı Sporları Kulübü ikinci, Kuşadası Belediyesi ise üçüncülüğe seçildi.

Sığacık Kaleiçi'nde Korcan Karar'ın sunumuyla düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

TSSF Başkanı Oğuz Aydın, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Aydın, törende yaptığı konuşmada 6 aydır görevde olduklarını hatırlatarak "Yönetimi devraldığımız 6 ay süre boyunca 42 madalya almamızın gururunu yaşıyoruz. Bugün İtalya'dan gelen bir haberle aldığımız madalyalara yenisini ekledik. Paletli Yüzme Açık Su Dünya Kupası'nda gençler kategorisinde ilk defa gönderilen gençlerimiz takımda dünya üçüncüsü, bireyselde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü alarak 42 olan sayımızı 45'e çıkararak bizleri mutlu etmişlerdir. Kendilerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Tören çekilen fotoğrafların ardından sona erdi