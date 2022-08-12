Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Genel Koordinatörü Zafer Yüksel , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki Paletli Yüzme Açık Su Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası'na 17 kulüpten 57 sporcunun, diğer müsabakaya ise 291 sporcunun katıldığını belirtti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Genç-Yıldız-Küçükler Türkiye Şampiyonası ile Paletli Yüzme Açık Su Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası Kayseri 'de başladı.

Kaynak: AA

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