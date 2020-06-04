Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan "orfozun avlanma yasağı uzatılsın" talebi (2) - Son Dakika

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan "orfozun avlanma yasağı uzatılsın" talebi (2)

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, 2016'da alınan kararla 31 Ağustos 2020'ye kadar avlanması yasaklanan orfozun av yasağının bitmemesi gerektiğini belirterek, "Türleri korumak için canlıların hayatta kalmalarına katkı sağlamamız lazım." dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, 2016'da alınan kararla 31 Ağustos 2020'ye kadar avlanması yasaklanan orfozun av yasağının bitmemesi gerektiğini belirterek, "Türleri korumak için canlıların hayatta kalmalarına katkı sağlamamız lazım." dedi.

Ceylan, AA muhabirine 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolasıyla yaptığı açıklamada, doğanın insanlardan önce var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini vurgulayarak insanların, kaynaklarını kullandıkları doğaya borçlu olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), insanın doğayı yeniden fark etmesi açısından pozitif bir etki yarattığını dile getiren Ceylan, salgınla birlikte insanların doğayla ilgili yaşadığı geçici körlüğün kısmen ortadan kalktığına işaret etti.

Salgınla birlikte özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde denizlerde yunusların görülmesine ilişkin Ceylan, "Yunusların daha çok görülmeye başlamasının nedeni, denizlerin temizlenmesi değil. Yunuslar gürültüden kaçıyorlar, üzerlerinde stres yaratıyor, gürültü az olduğu için de ortaya çıktılar." değerlendirmesini yaptı.

İnsanın soluduğu oksijenin yüzde 70'inin denizlerden geldiğine dikkati çeken Ceylan, "Oksijenimizin yüzde 30'unu da ormanlara borçluyuz. İnsanoğlunun artık doğa olmadan yaşamayacağını öğrenmesi lazım. Birlikte yaşadığımız türlerin yaşamını korursak doğaya olan vefa borcumuzu biraz da olsa ödemiş oluruz." ifadelerini kullandı.

İnsanların en zeki canlı olarak doğadan sorumlu olduğuna ve bu sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Ceylan, özellikle türlerin korunması için avlanmamalarının ve üremelerine izin verilmesinin önemine işaret etti.

İnsanların en büyük kaybının, türler ve çoğalmaları hakkında bilgi sahibi olmaması olduğunu aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Akdeniz'de bulunan toplam 17 bin türden bizim kıyılarımızda sadece 6 bini yaşıyor. Mesela kaç kişi bunu biliyor, sorguluyor. 'Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili' diye övündüğümüz deniz bize çok artan nüfus ve insan baskısı nedeniyle büyük bir zenginlik sağlamıyor, denizin kendisini fakirleştirdik. Eskiden o kadar değildi, gitgide azala azala bu noktaya geldi. Denizlerimizde 462 tür balık yaşıyor, o balıkların da bir bölümünün nesli tehlike altına girdi. Doğadaki besin zinciri ve yaşamsal devinimi anlamaya çalışmamız lazım."

"Doğada bir tür azaldıysa bir başka tür o boşluğu mutlaka doldurur"

Denizlerde türlerin çoğalmasına müsaade edilmeden insanlar tarafından avlandığını söyleyen Ceylan, gündemde olan aslan balığının diğer türler üzerindeki baskıcı karakterinin artmasının nedeninin, onun avcılarının da avlanma nedeniyle azalması olduğunu dile getirdi.

Ceylan, "Aslan balığının çok görülmesinin nedeni onunla beslenen orfozun da dahil olduğu gruoper familyası türlerinin ve resif köpekbalıklarının kıyılarımızda az olması. Onları biz azalttık. Doğada bir tür azaldıysa bir başka tür o boşluğu mutlaka doldurur. Aslan balığını, orfoz yiyor. Aslan balığını yiyen türün nesli tehlike altında olduğu için de aslan balığı çoğalıyor. Aslan balığı habitattaki bütün yavru balıkları tüketiyor dolayısıyla orfozun avcılığı yasağının 2020'de bitmemesi gerekiyor. Türleri korumak için canlıların hayatta kalmalarına katkı sağlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Orfoz balığının üreyebilmesi için 8 yaşına, boyunun da 35 santimetreye gelmesi gerektiğini kaydeden Ceylan, şunları kaydetti:

"8 yıl geçtiğinde eşeysel olgunluğa ulaşabiliyor. Bizim topluma bu bilgiyi vermemiz lazım. Biz canlılara yaşam hakkı vermiyoruz. Bir yaşını geçmeden çoğalamayan hamsi, 2 yaşına gelmeden istavrit üreyemiyor çünkü avlanma yaşına gelmeden avlıyoruz. Tarım Bakanlığının sirküleri çok net ama kurallara uyulmuyor maalesef. Canlıların üremelerine şans tanımalıyız. Kıyılarımızda üremeye çalışan kum köpekbalığı 12 aylık hamilelik süresi geçiriyor ve 3 yılda bir hamile kalabiliyor. Ekonomik değeri en yüksek tür olan kalkan balığı en uzun ömre sahip 25-30 yıl yaşayabiliyor, 6 yaşında üreme yeteneği kazanıyor. Bu bilinci yaymakla çevreyi koruyabiliriz.

Deniz kaplumbağaları mesela dünyanın manyetik kuzeyini kullanarak biliyorsunuz hep aynı sahillere geliyorlar. Doğduğu yere, tam noktasal olarak, dişi birey 15-20 yılda eşeysel olgunluğa ulaştığında gelip yumurta bırakıyor ama geldiğinde o kumsalı doğduğu halde bulamıyor. Yerinde insanlar güneşleniyor. İşte türlerin neslini biz bu şekilde yok ediyoruz. Akdeniz fokunun durumu aynı. Üremelerine fırsat tanımadığımız ve yaşam alanlarını yok ettiğimiz türleri geleceğe taşıma şansımız yok. Türkiye'nin en büyük sorunu çevre, doğa konusunda yeterli bilince toplumu ulaştıramamız."

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan orfozun avlanma yasağı uzatılsın talebi (2)

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Tahsin Ceylan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 01:46 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan 'orfozun avlanma yasağı uzatılsın' talebi (2) - Son Dakika

Son Dakika

Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi         
13:18
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti         
13:15
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi         
13:05
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler         
12:57
Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı         
12:26
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak         
12:24
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti         
12:19
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı         
12:00
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor         
11:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor         
11:46
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı         
11:37
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi         
11:34
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm         
11:29
Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar         
11:22
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz         
11:15
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu 100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu         
11:12
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü         
11:09
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor         
10:59
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı         
10:55
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak         
10:50
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor         
10:41
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?         
10:22
Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu         
10:10
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek         
10:08
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır         
10:07
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla         
10:07
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi         
09:57
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı         
09:57
Cami hoparlörlerinden Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındığı anın videosunu paylaşarak öven kadının 3 yıla kadar hapsi istendi         
09:51
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı         
09:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 14:01:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan "orfozun avlanma yasağı uzatılsın" talebi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]