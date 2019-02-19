Türkiye Sudan'a Desteğini Sürdürüyor"

Sudan Federal Yönetim Bakanı Hamid Mümtaz, ülkede aralıktan bu yana Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösterilerin düzenlendiği bu siyasi ortamda, Türkiye'nin Sudan'ın istikrar çabalarına verdiği desteği sürdürdüğünü belirtti.

Sudan Federal Yönetim Bakanı Hamid Mümtaz, ülkede aralıktan bu yana Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösterilerin düzenlendiği bu siyasi ortamda, Türkiye'nin Sudan'ın istikrar çabalarına verdiği desteği sürdürdüğünü belirtti.



Mümtaz, Türkiye'deki 4 günlük resmi temaslarının ardından ülkesine dönüşünde Sudan resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Türkiye, Sudan'daki istikrar çabalarına verdiği desteği şu siyasi süreçte de sürdürüyor." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı el-Beşir tarafından kaleme alınan özel mektubu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teslim ettiklerini belirten Mümtaz, Ankara'nın siyasi, ekonomik ve diplomatik olarak ülkesine destek vermeye devam ettiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı el-Beşir'in özel temsilcisi de olan Mümtaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017'deki Sudan ziyaretinde ekonomi ve siyaset alanlarında 22 anlaşmanın imzalandığını hatırlattı.



Mümtaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmelerde iki ülke arasında enerji, petrol, madencilik ve tarım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğine imza attıklarını, Türk iş adamlarıyla da bir araya gelerek Sudan'da yatırım olanaklarını konuştuklarını anlatmıştı.



Medya, İletişim ve Enformasyon Bakanı Cuma Bişara Aru'nun da yer aldığı Sudan heyeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşmüştü.



Gösteriler



Sudan'da 19 Aralık'tan bu yana Cumhurbaşkanı el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle gösteriler düzenleniyor. Beşir ise her fırsatta reform ve iyileştirme sözü verirken yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini belirtiyor.



Hükümet, şimdiye kadar gösterilerde 32 kişinin, Uluslararası Af Örgütü ise 51 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Yarın ikinci ayını dolduracak hükümet karşıtı gösterilere son haftalarda katılım azaldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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