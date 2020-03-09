Türkiye, Sudan Başbakanı'nı hedef alan suikast girişimini şiddetle kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye, Sudan Başbakanı'nı hedef alan suikast girişimini şiddetle kınadı - Son Dakika

Türkiye, Sudan Başbakanı'nı hedef alan suikast girişimini şiddetle kınadı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok'u hedef alan suikast girişimini şiddetle kınadı.

Türkiye, Sudan Başbakanı'nı hedef alan suikast girişimini şiddetle kınadı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok'u hedef alan suikast girişimini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da geçiş döneminin huzur ve istikrar içinde sürdürülmesinin önem taşıdığı vurgulanarak, "Sudan'da bugün meydana gelen ve Başbakan Abdullah Hamdok'u hedef alan menfur suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Türkiye, dost ve kardeş Sudan'la dayanışma içinde bu süreci desteklemeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Sudan Başbakanı Hamduk, başkent Hartum'da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Türkiye, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:34 Kaynak: AA
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