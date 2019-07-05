Türkiye, Sudan'daki uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı
35 dakika önce
Dışişleri Bakanlığından, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:02 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığından, Sudan
'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, bu adımın, Sudan'da istikrarın tesisine ve geçiş sürecinin kapsayıcı bir anlayışla ilerletilmesine katkıda bulunması temenni edildi.
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun yürürlüğe girdi
İran'dan İngiltere'ye "tanker" tehdidi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamenter sisteme dönüş tartışmalarına son noktayı koydu
HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesi teklifini Bakan Selçuk'a sundu