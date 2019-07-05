Son Dakika Haberleri: Türkiye, Sudan'daki uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı
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Türkiye, Sudan'daki uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, "Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye, Sudan'daki uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, " Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:32 
Dışişleri Bakanlığı, Sudan, Ekonomi
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