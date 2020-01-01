Türkiye, Sudan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye, Sudan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti - Son Dakika

Türkiye, Sudan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, Türkiye'nin Sudan halkının refahı için elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini bildirdi.

Türkiye, Sudan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, Türkiye'nin Sudan halkının refahı için elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sudan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı.

Sudan'ın içinden geçtiği tarihi süreci başarıyla tamamlayacağına olan inancın dile getirildiği paylaşımda, "Ülkemiz, her zaman olduğu gibi, kardeş Sudan halkının yanında olmaya ve refahı için elinden gelen desteği vermeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin Otomobili marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak
Yeni sisteme geçildi! Egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar otomatik olarak belirlenecek Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu

Son Dakika Haberleri
18:59 Hataylılar yeni yılın ilk gününde güneşin tadını sahilde çıkardı - Son Dakika
18:58 İzmir 20 milyon tl'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Son Dakika
18:55 Bursa uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
18:52 Kahramanmaraş'ta kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika
18:49 Olimpiyat elemelerine katılacak kadın milli voleybolcular medya ile buluştu - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika
17:22 Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 19:04:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, Sudan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]