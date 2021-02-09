Türkiye sularında 24 çeşit balık paraziti tespit edildi; çiftlik balıklarını boğarak öldürüyorlar - Son Dakika

Türkiye sularında 24 çeşit balık paraziti tespit edildi; çiftlik balıklarını boğarak öldürüyorlar

09.02.2021 08:44
Türkiye sularında 24 çeşit balık paraziti tespit edildi; çiftlik balıklarını boğarak öldürüyorlar, System.String[]

ÇUKUROVA Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, halk arasında balık biti ya da balık paraziti olarak bilinen parazitlerin Türkiye sularında 24 türünün olduğunu söyledi.

ÇUKUROVA Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, halk arasında balık biti ya da balık paraziti olarak bilinen parazitlerin Türkiye sularında 24 türünün olduğunu söyledi. Doç. Dr. Özak, "Bu parazitlerin bazı türleri balık dilinde yaşadığı için balıkların gelişmesine engel oluyor. Bu da balık ölümlerini beraberinde getiriyor. Tüketicilerimizin korkmasına gerek yok. Aslında parazit görülen balıklar, doğal organik bir balık olduğunun göstergesidir" dedi. Doç. Dr. Özak, parazitlerin çiftlik balıklarında boğularak ölümüne neden olduğunu belirtti.

Levrek, lüfer, somon gibi hem yüzeyde hem dip balıklarında görülen ve halk arasında balık biti olarak adlandırılan parazit türleri balıkların deri, solungaç ve dillerine yapışarak deniz canlılarının hem beslenmesi hem de gelişmesine engel oluyor. Özellikle kafes balıkçılığında ölümlere neden olan bu parazitler hem av ekonomisini hem de popülasyonu olumsuz etkiliyor.

Türk karasularında 24 parazit türünün tespit edildiğini söyleyen Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, parazit türlerinin karides ve yengeçlerle akraba olduğunu belirtti. Parazit türlerinin her birinin farklı şekilde beslendiğini söyleyen Doç. Dr. Özak, bir türün levreği tercih ederken başka bir türün lüfer balığını tercih ettiğini aktardı.

'BAZI TÜRLER KANLA, BAZI TÜRLER İSE BALIK KASLARIYLA BESLENİYOR'

Parazitlerin larva evresinde su içinde serbest dolaştığını söyleyen Doç. Dr. Özak, "Balıklar solunum için ağızlarına suyu aldıklarında bu larvaları da ağızlarına almış oluyorlar. Bir başka yolları ise bu parazitler ışığa çok duyarlı oldukları için üstlerinden bir balık geçtiğinde zıplayarak balığa tutunabiliyorlar. Tutunma organelleriyle tutunduktan sonra balıkların deri altı ve dillerindeki kanla besleniyorlar. Bazı türler ise balıkların kas dokularına kadar inebiliyor" dedi.

'BALIKLAR BOĞULARAK ÖLÜYOR'

Parazitlerin balıklar üzerinde yaşam formu oluşturmalarının balıklar için büyük bir stres oluşturduğunu söyleyen Doç. Dr. Özak, "Bu parazitler, balıkların dillerine yapıştıktan sonra balıkların beslenmesi zamanla azalıyor ve üzerlerinde bir yükle gezmek zorunda kalıyorlar. Bazen de balıkların ölümüne neden olan yaralarda oluşabiliyor. Balık ölümlerinde en fazla karşılaşılan durumlar balık çiftliklerinde oluyor. Çiftlik balıklarında solungaca yerleşen parazitler görüldüğünde balıkların solungaçlarına etki gösterdiği için solunumu engellemiş oluyorlar ve balık boğularak ölüyor" diye konuştu.

'TÜKETİCİLERİN KORKMASINA GEREK YOK'

İzopot adı verilen parazit türünün balıkların ağzında yaşadığını söyleyen Doç. Dr. Özak, "Bu parazitlerin boyları oldukça büyük. 5 cm boya kadar ulaşabiliyorlar. Bu boyuttaki parazitlerde balıkların beslenmesini engelliyor. Tüketicilerimizin korkmasına gerek yok. Aslında parazit görülen balıklar doğal organik bir balık olduğunun göstergesidir" diye konuştu.

20 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Nuri Kılıç, balık biti ya da parazit türlerinin genellikle çiftlik balıklarında görüldüğünü belirterek, "Doğal balıklarda bu parazitlerle nadiren bizler de karşılaşıyoruz. Bu parazitler balıkların ağzına yerleşerek hayatlarını sürdürüyor. Bunun insanlara bir zararı yoktur ancak balığa etkisi büyüktür. Bu parazitler balığın beslenmesini etkiliyor ve balığı zayıflatıyor. Parazit görülen balıkların etleri zayıf olur. Balığı tuttuğunuzda sert değildir. Daha cılızdır" diye konuştu.

Türkiye sularında 24 çeşit balık paraziti tespit edildi; çiftlik balıklarını boğarak öldürüyorlar
Türkiye sularında 24 çeşit balık paraziti tespit edildi; çiftlik balıklarını boğarak öldürüyorlar
Türkiye sularında 24 çeşit balık paraziti tespit edildi; çiftlik balıklarını boğarak öldürüyorlar
Türkiye sularında 24 çeşit balık paraziti tespit edildi; çiftlik balıklarını boğarak öldürüyorlar
Türkiye sularında 24 çeşit balık paraziti tespit edildi; çiftlik balıklarını boğarak öldürüyorlar
Türkiye sularında 24 çeşit balık paraziti tespit edildi; çiftlik balıklarını boğarak öldürüyorlar
Türkiye sularında 24 çeşit balık paraziti tespit edildi; çiftlik balıklarını boğarak öldürüyorlar

Çukurova Üniversitesi, Çiftlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye sularında 24 çeşit balık paraziti tespit edildi; çiftlik balıklarını boğarak öldürüyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adanalı balıkçılar gözlerine inanamadı! 15 metrelik oluklu balina kamerada Günlük cirosu 1 milyon lira olan jigolo çetesi, işsiz vatandaşı "Sabaha kadar birlikte olmak istiyorum" yalanıyla kandırdı Mutant virüs Trabzon'a sıçradı, profesörden kritik uyarı geldi: Koronavirüsten çok daha hızlı bulaşıyor Son Dakika: Marmara'daki fırtına İDO ve BUDO'yu vurdu! Bazı seferler iptal edildi Çay içerken üstündeki çatı iki sokak öteye uçtu Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı Çinli futbol kulübü, ödemelerini yapmadığı gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden çıkarıldı Sosyal medya fenomeni, lüks aracını perte çıkardı
Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş         
08:50
70 milyon yıllık salyangoz fosili bulundu 70 milyon yıllık salyangoz fosili bulundu         
08:24
"Annem benim yüzümden kanser oldu" diyen Survivor Çağrı Atakan, gözyaşlarına boğuldu         
08:18
Bahar havasında son 5 gün! Sıcaklık 20 derece birden düşecek, şiddetli kar yağışı geliyor Bahar havasında son 5 gün! Sıcaklık 20 derece birden düşecek, şiddetli kar yağışı geliyor         
08:14
Şahika'nın ölüm iddiası Yasak Elma'ya damga vurdu! Nesrin Cavadzade'nin cevabı herkesi güldürdü Şahika'nın ölüm iddiası Yasak Elma'ya damga vurdu! Nesrin Cavadzade'nin cevabı herkesi güldürdü         
07:38
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı         
00:40
Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı         
23:33
Çukur dizisinin final tarihi belli oldu Çukur dizisinin final tarihi belli oldu         
23:11
CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt         
21:42
Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü         
19:15
Danimarka Başbakanı Frederiksen evde temizlik yaptığı anları takipçileri ile paylaştı Danimarka Başbakanı Frederiksen evde temizlik yaptığı anları takipçileri ile paylaştı         
18:48
Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm         
16:02
Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı         
15:51
Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti         
15:47
Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu         
14:55
Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı         
14:54
Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2021 09:02:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye sularında 24 çeşit balık paraziti tespit edildi; çiftlik balıklarını boğarak öldürüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei