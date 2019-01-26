Son Dakika Haberleri: Türkiye-Süleymaniye Arasındaki Uçuşlar Yeniden Başladı

Türkiye-Süleymaniye Arasındaki Uçuşlar Yeniden Başladı

54 dakika önce

Irak Sivil Havacılık Kurumu, yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra Türk Havayollarına ait ilk uçağın bu sabah erken saatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye Havalimanı'na iniş yaptığını duyurdu.

Türkiye-Süleymaniye Arasındaki Uçuşlar Yeniden Başladı, System.String[]
Irak Sivil Havacılık Kurumu, yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra Türk Havayollarına ait ilk uçağın bu sabah erken saatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye Havalimanı'na iniş yaptığını duyurdu.

Irak Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü Ali Halil İbrahim yaptığı yazılı açıklamada Eylül 2017'den bu yana askıya alınan Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye Havalimanı arasındaki uçuşların başladığını belirtti.

İlk uçak Süleymaniye'ye indi

Türk Hava Yolları'na (THY) ait ilk uçağın sabah erken saatlerinde havalimanına iniş yaptığı belirtilen açıklamada Irak Havayollarına ait uçağın da önümüzdeki günlerde İstanbul'a sefer yapacağı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Süleymaniye'ye uçuş yasağının 25 Ocak'ta kaldırılacağını belirterek İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacağını duyurmuştu.

Bağdat önceki yıl Eylül ayında IKBY'nın gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumun ardından IKBY'yi izole etmek amacıyla Erbil ve Süleymaniye havaalanlarında uluslararası uçuşları yasaklamıştı. - SÜLEYMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

Türkiye, Irak, Süleymaniye, Güncel
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