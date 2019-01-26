Türkiye-Süleymaniye Arasındaki Uçuşlar Yeniden Başladı

Irak
Sivil Havacılık Kurumu, yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra Türk Havayollarına ait ilk uçağın bu sabah erken saatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye
Havalimanı'na iniş yaptığını duyurdu.
Irak Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü Ali Halil İbrahim yaptığı yazılı açıklamada Eylül
2017'den bu yana askıya alınan Türkiye
ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
'nin (IKBY) Süleymaniye Havalimanı arasındaki uçuşların başladığını belirtti.
İlk uçak Süleymaniye'ye indi Türk Hava Yolları
'na (THY
) ait ilk uçağın sabah erken saatlerinde havalimanına iniş yaptığı belirtilen açıklamada Irak Havayollarına ait uçağın da önümüzdeki günlerde İstanbul
'a sefer yapacağı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, Süleymaniye'ye uçuş yasağının 25 Ocak'ta kaldırılacağını belirterek İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacağını duyurmuştu. Bağdat
önceki yıl Eylül ayında IKBY'nın gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumun ardından IKBY'yi izole etmek amacıyla Erbil
ve Süleymaniye havaalanlarında uluslararası uçuşları yasaklamıştı. - SÜLEYMANİYE